Турция опровергла сообщения о специальных тестах на коронавирус для въезда в страну

Управление гражданской авиации Турции отрицает, что для въезда в страну потребуются специальные ПЦР-тесты. Никаких изменений по этому поводу не принималось.

«В российских СМИ и соцсетях появилась информация, что у граждан России при въезде в нашу страну будут запрашивать специальные ПЦР-тесты. Никаких изменений в правилах въезда из РФ в нашу страну нет, предыдущая практика продолжается»,— говорится в сообщении регулятора (цитата по «РИА Новости»). Регулятор также опроверг сообщения о приостановке авиасообщения между странами.

Ассоциация туроператоров России ранее заявила о новых требованиях к справкам об отрицательном тесте на коронавирус. Отмечалось, что документ должен быть на английском языке с синей печатью. В сообщении также говорилось, что тест должен быть сделан в авторизованном медицинском центре.

По информации источника “Ъ”, власти обсуждают разные варианты из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Турции: от приостановки авиасообщения до карантина по возвращению в Россию. Однако эти меры не обсуждались на правительственном совещании 9 апреля.

О ситуации с коронавирусом — в материале “Ъ” «Турцию накрыла третья волна».