Турцию накрыла третья волна

На правительственном совещании по коронавирусу не обсуждались ограничения по Турции. Об этом пишет “Ъ” со ссылкой на источники. При этом, по данным издания, официальную позицию по этому вопросу власти должны опубликовать 9 апреля. Несколько дней назад в Роспотребнадзоре заявили, что именно возвращающиеся с турецких курортов россияне чаще всего привозят домой мутации коронавируса. Чтобы остановить завоз опасных штаммов, в Госдуме предложили прекратить полеты в эту страну.

За последние сутки в Турции выявили почти 56 тыс. новых случаев коронавируса — это самый высокий показатель за все время пандемии. Чтобы спасти туристический сезон, власти введут жесткие ограничения, которые должны сдержать вспышку инфекции, рассказала гид из Алании Анна: «Все ограничения касаются, прежде всего, местного населения, к туристам это не относится. Но с недавнего времени по прилете в Турцию нужно получить HES-код: ввести на сайте информацию, когда ты прилетаешь, когда улетаешь, где будешь находиться.

Если что-то произойдет, человека можно будет по этому коду отследить. Его показывают в торговых центрах и банках. Все остальные ограничения, включая комендантский час, касаются местных. В выходные дни туристы могут спокойно перемещаться по городу, главное — иметь при себе код. С 13 апреля закрываются все кафе и рестораны, но навынос заведения продолжат работать. Сезон всегда обычно начинается 15 апреля, сейчас туристы приезжают в основном из России и немного — из Германии. Но отдыхающие постепенно начинают прилетать, отели заполняются. Если в прошлом году броней почти не было, то сейчас спрос есть».

Ранее безопасность российских туристов в Турции обсудили Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Но для введения радикальных мер сейчас нет оснований, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин: «Все туристы перед вылетом сдают ПЦР-тест. Без него невозможно зарегистрироваться на рейс. Отдыхающие находятся практически на закрытых территориях, отели работают по системе all inclusive. Большинство персонала уже вакцинировано — и это приоритет турецких властей. В период Рамадана с 13 апреля до 13 мая в стране действуют строгие ограничения, и это фактически сводит на нет возможные контакты туристов с местным населением. Те меры, которые соблюдаются в отелях Антальи, себя полностью оправдали еще в 2020 году, когда Турцию посетило 2,1 млн туристов. Важно, что вспышки коронавирусной инфекции в стране происходят не во всех регионах, и курортные зоны к ним не относятся».

Если сообщение с Турцией все же закроют, это будет крах для российской туриндустрии, рассказала “Ъ FM” гендиректор компании V&P Екатерина Запольская. По ее словам, игроки рынка до сих пор не расплатились с клиентами за прошлогодние отмененные туры, и на этот сезон сделали ставки именно на турецкие курорты: «Если вдруг это случится, это будет ужасный удар. Понятно, что туроператоры еще за отмененные прошлогодние туры не расплатились. У кого-то они перенесены в соответствии с законом, который был принят в прошлом году. Это без учета поездок в другие страны, за которые туроператоры должны вернуть деньги до конца 2021-го, потому что они не состоялись в прошлом году и не могут совершиться в этом. Их можно переносить только на Турцию, потому что там какие-то копейки, Мальдивы и Сейшелы мало кто перенесет, это совершенно разный отдых.

Турция — единственное зарубежное массовое направление, которое сейчас работает. Я не представляю себе такой удар, тем более в преддверии майских праздников.

В основном сейчас туристы бронируют пятизвездочные отели, которые сертифицированы именно под COVID-19. Если люди будут там отдыхать, то шансов заразиться у них намного меньше, чем на московских улицах».

У медиков уровень заболеваемости в Турции вызывает беспокойство. Так, депутат Госдумы и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Турцию и использовать «огромные рекреационные возможности» России. Действительно, даже если авиасообщение не закроют, российским туристам стоит пересмотреть свои планы на отдых, отмечает врач, научный журналист Алексей Водовозов: «Многие скажут, “мы привились, чтобы ездить”, либо “мы переболели, что нам теперь угрожает”. Если переболели, и прошло довольно много времени, например, семь месяцев, то угрожает повторное заболевание. Важно учитывать, что там немного другие штаммы циркулируют — в основном британский, так что есть вероятность заразиться заново.

Прежде всего, это касается переболевших, потому что особенности британского штамма в наших вакцинах учтены. Действительно, пребывание в отеле может быть безопасным, но еще важно учитывать дорогу, во время которой все равно придется контактировать.

При таком высоком уровне заболеваемости поездку за рубеж желательно было бы отложить.

Это чревато возможным запуском третьей волны, в прошлом году примерно так и случилось: в генез нашей осенней волны был заложен и туристический компонент, потому что очень много людей совершили поездки. Путешествия могут внести свою лепту, если учесть, что планируют открывать Гоа, а в той же Индии просто ужасающая ситуация. Да и у нас она, если честно, несильно лучше. В Москве идет устойчивый рост госпитализаций, хотя он, конечно, не взрывной, но с середины марта отмечается заметная динамика. Темпы вакцинации у нас крайне низкие, привитых нет, переболевших тоже не так много. Непонятно, зачем заниматься такими диверсиями».

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Судя по опросам, большинство россиян все же планируют провести летний отдых и майские праздники внутри страны. Однако те 10%, кто собирается выезжать за рубеж, активнее всего бронируют именно турецкое направление.

Ульяна Миненкова, Анна Никитина