На правительственном совещании по COVID-19 не обсуждались ограничения по Турции

Ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Турции на правительственном совещании не обсуждались, сообщил собеседник “Ъ”, эксперт туристического рынка. При этом трое собеседников “Ъ” уверены, что официальная позиция по этому вопросу должна быть опубликована уже сегодня, 9 апреля.

«Обсуждаются самые разные варианты: временная приостановка авиасообщения, запрет на чартерные программы, дополнительный контроль и карантин по возвращению в Россию»,— говорит собеседник “Ъ”. Один из источников, участник профильного рынка, утверждает, что решение об ограничениях в отношении Турции должно приниматься с участием президента, так как оно несет высокие экономические и политические риски.

Ранее сегодня, 9 апреля, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. По сообщению Кремля, господин Эрдоган сообщил российскому коллеге, что обеспечение безопасности иностранных туристов — один из приоритетов Турции. Стороны договорились поддерживать контакты в целях охраны здоровья россиян.

Что думают туроператоры о росте числа путевок в Турцию — в материале “Ъ” «Россияне готовы прорвать все границы».