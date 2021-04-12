Чартеры в Египет готовятся выехать на старт

Россия надеется скоро возобновить чартерное авиасообщение с Египтом. Москва рассчитывает, что такие рейсы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду запустят в ближайшее время, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью египетской газете «Аль-Ахрам». Египетские власти еще в феврале говорили о том, что чартеры на местные курорты из России начнут летать в марте, но Росавиация это не подтвердила. Авиасообщение между двумя странами полностью прекратилось в конце 2015 года после авиакатастрофы над Синаем.



Сейчас россиянам доступны только прямые перелеты в Каир. Оттуда можно попасть и на другие курорты, но это дорого и неудобно, говорит исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова:

«Ехать через Каир на автобусах нужно примерно 5-6 часов — это очень неудобно и долго, в результате ты приезжаешь совершенно разбитый и усталый. И это дороже, потому что все-таки ты летишь не напрямую, а с пересадкой. Мы надеемся, что Египет откроют, и туристы получат возможность прямого перелета на курорты в ближайшем будущем. Если наладится прямое сообщение, то поток, конечно, пойдет большой, и цены в странах, которые будут открыты, уравновесятся. Но Египет, наверное, оттянет на себя большую часть отдыхающих».

Сейчас для въезда в Египет российским туристам надо предъявить справку с отрицательным результатом теста на коронавирус. Его нужно сдать не ранее, чем за 72 часа до вылета. Если теста с собой нет, его можно пройти в аэропорту за $30. Некоторые отели на свое усмотрение изолируют путешественников без тестов в номерах, пока не придет результат исследования. А это может занять до 24 часов. Если возобновится чартерное сообщение с египетскими курортами, российских туристов там может стать гораздо больше, несмотря на все ограничения, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин:

«Туристы уже с прошлого года адаптировались ко всем условиям большинства стран, поэтому ПЦР-тесты или заполнение электронной анкеты совершенно не отпугивают туристов. Эти сервисы становятся более доступными, и мы здесь, конечно, возлагаем большие надежды на проект Минцифры по выпуску сертификатов вакцинации и ПЦР-тестов на сайте госуслуг.

Если зарубежные страны будут принимать эти документы в цифровом формате, это облегчит в том числе формальности при регистрации на рейсы и пересечении границ.

После открытия стран для въезда, конечно, мы ожидаем восстановления отложенного спроса. Египет был бы очень вовремя и к месту, если бы мы получили возможность осуществлять полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх».

По сравнению с прошлым годом средний чек на авиаперелет из России в Египет немного повысился, но его нельзя назвать чрезмерно высоким, говорит директор по маркетингу интернет-сервиса для путешественников Biletix Александр Мишин: «Что касается перелетов в Египет, мы можем сравнивать несколько вариантов. Первый — в Каир с прямым перелетом, там средние цены колеблются в районе 13-14 тыс. руб. в зависимости от авиакомпании. В этот город летают и наш национальный авиаперевозчик, и египетский. Что касается курортных направлений, туда также можно сейчас добраться. В основном в качестве хаба используют стамбульский аэропорт, куда можно долететь двумя авиакомпаниями: средний чек Pegasus Airlines будет в районе 18 тыс. руб. в одну сторону, а Turkish Airlines — в районе 24-25 тыс. руб. Это примерно процентов на 15-20 дороже, чем в прошлом году до пандемии — примерно на уровне 2019 года. Когда появятся прямые чартерные рейсы, скорее всего, стоимость снизится. Но, естественно, самолеты выкупаются полностью туроператорами».

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По данным Ассоциации туроператоров России, до 2015 года в Египте ежегодно отдыхали примерно 3 млн российских туристов. Сейчас участники рынка оценивают турпоток в 100-150 тыс. человек в год.

Владимир Расулов