Россияне готовы прорвать все границы

Программа кэшбэка на путешествия внутри страны и реализация отложенного спроса на отдых за рубежом взбодрили участников организованного туристического рынка. В марте продажи операторов и агентов превысили уровень 2019 года. Но дальнейшая динамика рынка сильно зависит от реакции властей на взрывной рост заболеваемости COVID-19 в Турции. Сейчас это самое востребованное выездное направление, ограничение перевозки на котором может привести к коллапсу туррынка.

Продажи организованных туров в марте на 24% превысили аналогичный показатель докризисного 2019 года, говорится в исследовании Travelata.ru. Там добавляют, что еще в январе число бронирований было на 56% ниже, чем двумя годами ранее. Другие участники рынка подтверждают позитивную динамику. По оценкам представителя OnlineTur.ru Игоря Блинова, продажи увеличились в 2,5 раза по всем направлениям. Сооснователь Level.Travel Дмитрий Малютин отмечает, что общий объем бронирований сейчас составляет 80% от докризисного. На популярных доступных направлениях продажи в полтора раза превышают уровень 2019 года.

Организованному турбизнесу помогают активные бронирования туров по России: на их долю, по оценкам Travelata.ru, сейчас приходится 31% бронирований против 7% в марте 2019 года. Рост в сервисе связывают с акцией туристического кэшбэка, стартовавшей в середине марта. Гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский подтверждает, что март 2021 года был для компании значительно лучше, чем в 2019 году. В лидерах спроса, по словам эксперта, Сочи, Крым, Кавказские Минеральные Воды, Калининград, Алтай, Карелия.

Но основным организованным направлением для россиян продолжает оставаться Турция, которая, по расчетам Travelata.ru, в марте сформировала 59% продаж. За тот же месяц 2019 года этот показатель был на уровне 36%.

Гендиректор Travelata.ru Станислав Сацук связывает активный спрос на Турцию с реализацией отложенного спроса, называя динамику естественным последствием действовавших в 2020 году карантинных ограничений. Представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева добавляет, что рост спроса относительно 2019 года сейчас показывают все доступные организованным туристам зарубежные направления. По Турции эта динамика более выражена из-за отсутствия ограничений на перевозку. По оценкам вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина, в страну в этом году могут приехать 5–6 млн организованных туристов из России, это сопоставимо с докризисным уровнем.

Но госпожа Домостроева отмечает, что сейчас у туристов вызывает опасения ухудшение эпидемиологической ситуации в Турции: во вторник в стране было зафиксировано 49,6 тыс. новых случаев заражения COVID-19, со второй половины марта заболеваемость демонстрирует устойчивый рост. На эту динамику ранее обратила внимание глава Роспотребнадзора Анна Попова, назвав увеличение показателей «взрывным». Одновременно на Турцию приходится большинство привезенных в Россию штаммов коронавируса. Михаил Мишустин уже поручил подготовить дополнительные меры по защите россиян от COVID-19.

После этих заявлений туристы стали чаще обращаться в колл-центр с вопросами о возможности аннулировать тур в случае запретов на вылет в Турцию, отмечает госпожа Домостроева. Но о замедлении динамики, по словам эксперта, речи не идет. Об этом говорит и Игорь Блинов: «За границу сейчас стремятся в основном туристы, которые вакцинировались или планируют это сделать».

Остановить турпоток в Турцию, по словам Станислава Сацука, можно только запретами. Многих участников рынка словесные интервенции властей уже всерьез напугали. Один из собеседников “Ъ” отмечает, что динамика заболеваемости в Турции такая, что, с одной стороны, не отреагировать на нее российские власти не смогут, с другой — это неизбежно приведет к коллапсу на туррынке. «Во-первых, на сохранившиеся с прошлого года неисполненные обязательства перед туристами добавятся новые. Во-вторых, Турция, по сути, единственное доступное массовое направление, в то время как емкость российских курортов на лето уже практически исчерпана»,— объясняет он.

Но пока, по словам собеседников “Ъ” на туррынке, никаких уведомлений о возможном ограничении авиасообщения с Турцией сделано не было. Один из них предполагает, что конкретика появится в пятницу, после совещания в федеральном правительстве. В Роспотребнадзоре запрос “Ъ” переадресовали в оперштаб по борьбе с коронавирусом. Там сообщили, что о принятых решениях будет объявлено отдельно.

Александра Мерцалова, Александр Осипов