Италия и Тунис становятся ближе к россиянам

Список доступных туристических направлений для россиян скоро могут пополнить Италия и Тунис. Глава итальянского министерства туризма выразил надежду, что бронирование туров из России станет возможным уже с лета. Правда, подробностей и конкретных дат он не назвал. А вот министр туризма в Тунисе заявил, что страна может открыться для организованных поездок из России уже 19 апреля. Местные власти готовы отменить для туристов обязательный карантин. При этом путешественники должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус.

Тур в страну будет стоить примерно столько же, сколько и в Турцию, отмечает гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. Но игроки рынка не ждут серьезного спроса на это направление.

«Золотое время Туниса на российском рынке было в 2016 году, когда Турция оказалась закрытой для россиян.

Только из Москвы каждую неделю вылетали 30–40 рейсов. Сейчас турецкое направление почти полностью закрывает все потребности россиян в пляжном отдыхе. Понятно, что эта страна не может заменить Испанию, Италию, Португалию или Францию, но Тунис легко. Он воспринимается как пляжное направление, но купаться в апреле там невозможно. Несмотря на то, что страна находится в Африке, сезон начинается в середине мая. Спрос есть, но он уступает интересу россиян к турецким направлениям примерно в 20–25 раз, потому что перелет в Тунис из любого российского города длится дольше на час-два и, соответственно, дороже. Цены в местных отелях могут быть чуть ниже, но эта разница нивелируется стоимостью билетов. Кроме того, сервис там слабее турецкого. Если в Анталью из российского города-миллионника в апреле отправляется семь-восемь рейсов в неделю, то в Тунис будет вылетать максимум один борт раз в десять дней.

Почти все страны, включая Тунис, требуют свежий ПЦР-тест с отрицательным результатом.

Сейчас главная лакмусовая бумажка — есть ли карантин или нет. Вот Таиланд до сих пор его не отменил, и поэтому наши соотечественники туда не летят. Любая страна, если она заинтересована в россиянах, должна отменять карантин по прибытию, а ПЦР-тесты уже никого не пугают»,— отмечает Мкртчян.

В Италию сейчас попасть можно только по бизнес-визе, в медицинских целях, а также при наличии вида на жительство или гражданства. Из Москвы летает по одному рейсу в неделю. Греция и Кипр — единственные европейские страны, которые сейчас доступны для путешествий из России. Впрочем, возможность отдохнуть в Италии по туристической визе есть и сейчас, но для этого нужно выполнить несколько условий, рассказал “Ъ FM” директор по маркетингу компании Biletix Александр Мишин: «Италия до пандемии входила в топ европейских направлений по популярности среди наших туристов, поэтому там ждут россиян, а мы — открытия. Сейчас въезд в страну по туристической визе невозможен, но есть одна лазейка: если доказать, что вы состоите в неофициальных отношениях с гражданином Италии, то при наличии разрешительной ноты на въезд от консульства вы сможете въехать в страну.

Борт бизнес-джета — еще одна возможность посетить Италию по туристической визе.

Для этого сейчас необязательно выкупать полностью весь самолет. Компании активно продают места — билеты стоят, примерно как люкс в первом классе обычной авиакомпании. По приезду в Италию не просят дополнительные документы, достаточно туристической визы. Перелет обойдется примерно в 500 тыс. руб. в одну сторону, это частный самолет, на борту будет не больше 12 человек. Если сравнивать с обычным рейсом, это дорого. Но такой перелет обойдется дешевле, чем аренда частного борта на одного человека, стоимость которой может достигать €40 тыс. Какими будут цены на билеты летом, предсказать трудно. Сейчас перелет в Италию с пересадкой через Стамбул или Варшаву — примерно 20 тыс. руб. Летом прямой рейс будет стоить около 15–20 тыс. руб. в одну сторону».

Российские власти пока не комментировали возможность возобновления авиасообщения с Италией и Тунисом. В марте глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам отказаться от поездок за границу на майские праздники и рекомендовала провести летний отпуск внутри страны.

А вот игроки туристического рынка ждут открытия Италии для россиян. В Ассоциации туроператоров заявили, что готовы возобновить обмены с итальянскими коллегами, как только позволит эпидобстановка. Говорить о ценах на отдых в Италии сейчас рано, однако можно ориентироваться на показатели 2019 года, отмечает руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова: «В 2019 году Италия занимала вторую строчку в списке популярных у россиян летних направлений. Спрос на путешествия в эту страну высокий. И вполне логично, что там нас ждут. В прошлом году проживание в двухзвездочном отеле в Италии стоило примерно 2–3 тыс. руб. Если говорить про отель категории 3*, двухместный номер обойдется примерно в 5–6 тыс. руб. за ночь».

В целом для россиян сейчас открыты несколько десятков стран. Из пляжных направлений — это Танзания, Мальдивы, Куба и Сейшельские острова. Лидирует по количеству бронирований Турция.

Анна Никитина