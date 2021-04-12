Прокуратура Нидерландов не знает, как к журналистам попали аудиозаписи по делу MH17

Прокуратура Нидерландов заявила, что не знает каналы утечки в СМИ телефонных разговоров одного из фигурантов дела о крушении Boeing-777 рейса MH17 в Донбассе в 2014 году. Ранее голландские журналисты заявили, что у них в распоряжении есть записи телефонных разговоров одного из фигурантов Сергея Дубинского.

«Я видела передачу, о которой вы говорите, но я не в курсе, как у журналистов передачи оказались эти записи, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу»,— сказала «РИА Новости» пресс-секретарь прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк.

Ранее представитель прокуратуры Нидерландов сказал, что комментариев по поводу утечки записей телефонных разговоров господина Дубинского нет. Напомним, голландские журналисты пришли к выводу, что его телефонные переговоры подтверждают результаты расследования Объединенной следственной группы и Совета по безопасности Нидерландов — малайзийский самолет был сбит именно «Буком». При этом сам господин Дубинский не знал о крушении первые несколько часов после трагедии.

Самолет Boeing 777, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Украиной 17 июля 2014 года. Все пассажиры и экипаж погибли. В Гааге продолжаются слушания по делу о катастрофе. Суд ставит своей целью доказать причастность или непричастность бывшего командующего силами самопровозглашенной ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) и троих его подчиненных к катастрофе. Никто из обвиняемых на заседаниях не присутствует.

О слушаниях — в материале “Ъ” «Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных».