СМИ: один из фигурантов дела MH17 узнал о крушении только через несколько часов

Один из четырех фигурантов дела о сбитом самолете Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines Сергей Дубинский узнал об авиакатастрофе только через несколько часов после происшедшего. К такому выводу пришли голландские журналисты, получившие доступ к тысяче телефонных разговоров господина Дубинского. Расследование журналистов опубликовала нидерландская вещательная корпорация NOS.

На момент катастрофы россиянин Сергей Дубинский был главой Службы военной разведки самопровозглашенной Донецкой народной республики. Как утверждают журналисты, к ним в распоряжение попали телефонные переговоры, которые глава спецслужбы вел в июле и августе 2014 года, то есть до, во время и после авиакатастрофы.

Согласно этим переговорам, господин Дубинский отвечал за транспортировку в регион зенитно-ракетного комплекса «Бук» и неоднократно связывался по этому вопросу со своим начальником — россиянином Игорем Стрелковым (Гиркиным). Господин Гиркин, который на момент авиакатастрофы был министром обороны самопровозглашенной ДНР, также является одним их фигурантов дела о сбитом самолете.

Голландские журналисты пришли к выводу, что телефонные переговоры Сергея Дубинского подтверждают результаты расследования Объединенной следственной группы (JIT) и Совета по безопасности Нидерландов о том, что малайзийский самолет был сбит именно «Буком». При этом сам господин Дубинский не знал о крушении первые несколько часов после трагедии.

В Гааге продолжаются слушания по делу о катастрофе самолета в небе над Донбассом 8 марта 2014 года. Суд ставит своей целью доказать причастность или непричастность бывшего командующего силами самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) и троих его подчиненных — Олега Пулатова, Сергея Дубинского и Леонида Харченко — к катастрофе. Никто из обвиняемых на заседаниях не присутствует.

О слушаниях — в материале “Ъ” «Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных».