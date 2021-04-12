Прокуратура Нидерландов не комментирует утечку аудиозаписей по делу MH17

Прокуратура Нидерландов не стала комментировать утечку в СМИ телефонных разговоров одного из фигурантов дела о MH17. По информации нидерландской вещательной корпорации NOS, Сергей Дубинский узнал об авиакатастрофе через несколько часов после того, как она произошла.

«У нас нет комментариев»,— ответил представитель прокуратуры Нидерландов ТАСС на просьбу прокомментировать утечку.

Журналисты NOS ранее пришли к выводу, что телефонные переговоры Сергея Дубинского подтверждают результаты расследования Объединенной следственной группы и Совета по безопасности Нидерландов о том, что малайзийский самолет был сбит именно «Буком». При этом сам господин Дубинский не знал о крушении первые несколько часов после трагедии.

Самолет Boeing 777, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Украиной 17 июля 2014 года. Все пассажиры и экипаж погибли. В Гааге продолжаются слушания по делу о катастрофе. Суд ставит своей целью доказать причастность или непричастность бывшего командующего силами самопровозглашенной ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) и троих его подчиненных к катастрофе. Никто из обвиняемых на заседаниях не присутствует.

О слушаниях — в материале “Ъ” «Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных».