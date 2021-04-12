Кремль не получал запросов от Зеленского о переговорах с Путиным

Запросов со стороны президента Украины Владимира Зеленского на телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным не было, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее сегодня ,12 апреля, пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что он попросил о переговорах с Владимиром Путиным, чтобы обсудить эскалацию конфликта на востоке Украины, но пока не получил ответа.

«Нет, за последние дни я не видел никаких запросов. Мне неизвестно о том, что были в последние дни какие-то запросы»,— ответил господин Песков во время пресс-колла на вопрос, запрашивал ли Владимир Зеленский телефонный разговор с президентом России.

«Надеемся на то, что политическая мудрость возобладает в Киеве, и дело не будет принимать серьезного оборота, и провокационные действия все-таки сойдут на нет»,— добавил он. При этом Дмитрий Песков отметил, что Владимиру Путину «всегда есть что сказать», когда речь идет о разрядке напряженности и предотвращения потенциальной войны.

Госпожа Мендель ранее сообщила Reuters: «Офис президента, конечно же, запросил переговоры с Владимиром Путиным. Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога».

Пресс-секретарь президента Украины также заявила, что Киев не планирует начинать активные боевые действия в Донбассе. По ее словам, «Украина не может наступать на свою же территорию и бороться со своими людьми». Ситуация на юго-востоке Украины обострилась в марте 2021 года. Господин Песков назвал события на Украине опасными для России.

10 апреля господин Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Господин Эрдоган заявил, что Россия и Украина должны решить свои разногласия путем переговоров, и добавил, что Турция будет прилагать усилия для урегулирования конфликта. На этой неделе также ожидается встреча президента Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Подробнее о встрече глав Украины и Турции — в материале “Ъ” «Оружие во имя мира».