Россия и Азербайджан подписали программу по модернизации бронетехники

Москва и Баку подписали программу по модернизации бронетехники, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. Она предполагает, что российские специалисты помогут строить объекты для ремонта техники, которая находится на вооружении азербайджанской армии.