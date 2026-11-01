Россия и Азербайджан подписали программу по модернизации бронетехники
Глава ФСВТС: Россия и Азербайджан построят объекты по ремонту бронетехники
Москва и Баку подписали программу по модернизации бронетехники, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. Она предполагает, что российские специалисты помогут строить объекты для ремонта техники, которая находится на вооружении азербайджанской армии.
«Мы сегодня не только предлагаем нашу финальную продукцию, но также, конечно, участвуем в военно-технологическом сотрудничестве»,— сказал господин Шугаев в комментарии телеканалу «Звезда». Он находится на международной выставке вооружений ADEX-2026 в Баку.
Российскую делегацию на мероприятии возглавляет замминистра обороны Василий Осьмаков. Он встретился с главой Минобороны Азербайджана и обсудил военно-техническое сотрудничество и поддержание мира в регионе.
С 1994 года Азербайджан сотрудничает с НАТО. По словам президента Ильхама Алиева, армия страны стремится к тому, чтобы соответствовать стандартам альянса, и вместе с этим продолжает модернизироваться.