Эрдоган: Турция прилагает усилия для разрешения конфликта между Россией и Украиной

Россия и Украина должны решить свои разногласия путем переговоров, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он добавил, что Турция, со своей стороны, будет прилагать усилия для урегулирования конфликта между странами.

«Анкара выступает за скорейшее мирное разрешение разногласий между Россией и Украиной путем переговоров ради мира и безопасности в регионе»,— сказал президент Турции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским (цитата по Milliyet). По его словам, продуктивные переговоры необходимы для спокойствия и безопасности всего региона.

Президенты Турции и Украины встретились накануне, 10 апреля. После переговоров господин Эрдоган заявил, о поддержке инициативы Киева по формированию «Крымской платформы», но уточнил, что позиция Анкары по непризнанию «аннексии Крыма» остается неизменной. При этом офис президента Украины по итогам встречи сообщил о принятии совместной декларации, согласно которой обе страны договорились продолжать координировать шаги, направленные на восстановление территориальной целостности Украины, в том числе на «деоккупацию» Крыма и Донбасса.

О попытках урегулировать конфликт в регионе — в материале “Ъ” «Дмитрий Козак и Тайная комната».