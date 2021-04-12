Рогозин: космическая отрасль стоит на пороге важных изменений

Директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считает, что космическая отрасль стоит на «пороге очень важных изменений». Он сказал об этом в поздравлении ко Дню космонавтики.

«Сегодня наша отрасль не только отмечает юбилей и вспоминает прошлое, мы также нацелены на будущее, мы стоим на пороге очень важных изменений в нашей отрасли. <...> Мы верим в том, что отрасль способна решить все те задачи, которые стоят перед нами и поставлены президентом и нашим народом»,— сказал господин Рогозин в видеообращении.

Напомним, Счетная палата в марте нашла в «Роскосмосе» нарушения на 30 млрд руб. в 2020 году. Глава ведомства Алексей Кудрин объяснил, что не было выявлено нецелевого использования бюджетных средств. В 2020 году сообщалось, что в 2019–2020 годах на основе материалов службы внутреннего аудита «Роскосмоса» было возбуждено 22 уголовных дела. Речь шла о хищениях, злоупотреблениях и превышении полномочий на предприятиях госкорпорации.

О проверке «Роскосмоса» читайте в публикации “Ъ” «Алексей Кудрин запустил лупу в космос».