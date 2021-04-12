Telegram может выйти на IPO в течение двух лет

Telegram намерен провести IPO в течение двух лет, сообщили источники «Ведомостей». По их информации, компания уже начала подготовку к размещению. В ходе IPO Telegram могут оценить в $30–50 млрд.

Собеседники агентства сообщают, что мессенджер ведет pre-IPO диагностику и выбирает регион и биржи, где будет проходить размещение. Утверждается, что рассматриваются два варианта — NASDAQ и Гонконгская фондовая биржа. В свободное обращение могут выпустить до 25% акций компании. Один из собеседников газеты утверждает, что «максимум, который может быть предложен инвесторам,— это блокпакет». Источник, близкий к инвестбанку, утверждает, что основатель компании Павел Дуров «пока не решил, как правильно выйти».

Кроме IPO Telegram рассматривает также прямой листинг. Компания также изучает возможность использования для выхода на биржу SPAC-компании. Один из собеседников «Ведомостей» считает, что Telegram «перерос этот механизм».

Источники газеты считают, что оценку стоимости компании нужно привязать к числу активных пользователей. Они исходят из оценки в $50 на каждого. По информации мессенджера, число пользователей превышает 500 млн в месяц. Собеседник «Ведомостей» ожидает, что в течение двух лет Telegram достигнет отметки в 0,8–1 млрд пользователей.

В марте Telegram разместил облигации на сумму более $1 млрд. Если мессенджер в течение пяти лет выйдет на IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.

О торговле еврооблигациями Telegram — в материале “Ъ” «Telegram выходит на публику».