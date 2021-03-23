Telegram привлек более $1 млрд от размещения бондов

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что компания разместила облигации на сумму более $1 млрд. Если Telegram в течение пяти лет выйдет на IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения. Представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявил об участии фонда в покупке бондов, однако вице-президент Telegram Илья Перекопский в разговоре с РБК опроверг эту информацию.

«Рад сообщить, что Telegram привлек более $1 млрд от продажи бондов ряду крупнейших инвесторов со всего мира. Это позволит Telegram продолжить глобальный рост, сохраняя при этом свои ценности и независимость. Эти ресурсы также будут способствовать реализации стратегии монетизации, которую я изложил в декабре»,— написал он в своем канале в Telegram.

В числе инвесторов оказались суверенные фонды ОАЭ — Mubadala Investment и Abu Dhabi Catalyst Partners. Они вложили в облигации Telegram по $75 млн, следует из совместного пресс-релиза компаний. Представитель РФПИ подтвердил “Ъ”, что участвовал в покупке бондов совместно с Mubadala Investment Company.

Подробнее о размещении бондов — в материале “Ъ” «Узок круг этих облигационеров».