Представитель атомного агентства Ирана пострадал при «диверсии» на ядерном объекте

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди получил травмы при диверсии на ядерном объекте, сообщило иранское государственное агентство телевещания. Он получил переломы. Накануне Тегеран заявили о «ядерном терроризме» на электрораспределительной сети в иранском Натанзе.

«С официальным спикером Организации по атомной энергии Ирана Бехрузом Камальванди произошел инцидент во время его командировки на ядерный объект в Натанзе, где сегодня утром произошла диверсия»,— сообщило агентство (цитата по «РИА Новости»). Состояние представителя организации оценивается, как стабильное.

11 апреля стало известно о ЧП на электрораспределительной сети в иранском Натанзе. Тегеран сообщил, что авария затронула объект по обогащению урана. Что именно произошло, не раскрывается. Власти назвали произошедшее «ядерным терроризмом». Источники израильской телерадиокомпании «Кан» сообщили, что на объект была совершена кибератака, за которой стоит «Моссад».

Ранее в Натанзе был открыт цех по производству усовершенствованных центрифуг. США требовали от Ирана приостановить их использование, считая его нарушением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД; «ядерной сделки»).

О последней встрече участников «ядерной сделки» — в материале “Ъ” «Иран и США начали непрямые переговоры».