Власти Ирана назвали «ядерным терроризмом» ЧП на ядерном объекте в Натанзе

Происшедшее на ядерном объекте в Натанзе является «ядерным терроризмом», сообщил глава Организации атомной энергии Ирана и вице-премьер страны Али Акбар Салехи. Что конкретно произошло на электрораспределительной сети, он не уточнил.

«Иран, осуждая это подлое действие, подчеркивает, что международное сообщество и МАГАТЭ должны противостоять этому ядерному терроризму»,— сказал господин Салехи журналистам (перевод по «РИА Новости»).

Вице-премьер добавил, что происшедшее нападение представляет собой «провал противников переговоров по снятию санкций с Ирана». По его словам, Тегеран оставляет за собой право ответить соответствующим образом на ЧП. Кто стоит за «нападением», вице-премьер не уточнил.

О ЧП на электрораспределительной сети в иранском Натанзе стало известно сегодня утром, 11 апреля. Представитель Организации атомной энергии заявил, что авария затронула объект по обогащению урана. О пострадавших не сообщалось. Инцидент произошел на следующий день после того, как на ядерном объекте начали закачку газа в новые центрифуги для обогащения урана.

Ранее в Натанзе был открыт цех по производству усовершенствованных центрифуг. США требовали от Ирана приостановить их использование, считая его нарушением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД; «ядерной сделки»).

О последней встрече участников «ядерной сделки» — в материале “Ъ” «Иран и США начали непрямые переговоры».