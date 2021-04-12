Правительство переустановит софт

Правительство займется проблемой снижения темпов импортозамещения программного обеспечения в госсекторе. Вице-премьеру Андрею Белоусову на это пожаловался разработчик ПО «Алми Партнер», и ее отправили в проработку. По версии участников рынка, госорганы заявляют в тендерах необоснованные требования, которые не позволяют участвовать в них никому, кроме иностранных компаний.

“Ъ” ознакомился с копией поручения зампреда правительства Андрея Белоусова от 6 апреля в адрес Минпромторга, Минцифры, Минэкономики, Минфина и других министерств. В нем идет речь о необходимости проработать проблему снижения темпов импортозамещения IT в госсекторе. В Минцифры подтвердили, что получили поручение, Минфин заверил, что оно будет «проработано, когда поступит». Другие министерства не ответили на запрос.

Сейчас госорганы закупают софт из специального реестра отечественного программного обеспечения (ПО). В случае приобретения иностранного софта чиновники должны обосновать это отсутствием аналогов в реестре. Это правило работает с 2016 года, и, согласно нацпроекту «Цифровая экономика», к 2021 году доля отечественного ПО в госорганах должна была достигнуть 60%. Между тем уровень импортозамещения с 2019 года начал, наоборот, снижаться (см. “Ъ” 10 сентября от 2020 года).

Поручение господина Белоусова дано по обращению разработчика ПО «Алми Партнер» от 24 марта. В документе (копия есть у “Ъ”) компания жалуется, что снижение темпов импортозамещения негативно сказывается на финансовой стабильности отечественных разработчиков. Кроме того, «наблюдаются барьеры при размещении госзаказов, например, непрозрачность технических заданий и излишние, необоснованные требования, которые делают невозможным участие в конкурсах», утверждают в «Алми Партнер».

При этом глава «Алми Партнер» Михаил Лебедев признает, что Минцифры «предпринимает масштабные действия в направлении импортозамещения». По его словам, министерство подготовило директивы по переходу госкомпаний на российские решения, которые должно утвердить правительство.

ООО «Алми партнер» зарегистрировано в Нижегородской области в 2006 году, работает на рынке софта в России и СНГ, среди ее клиентов, по собственной информации,— Пенсионный фонд, «Почта России», Минюст и Минсельхоз. Компания на 100% принадлежит ООО «Алми Прайм», ее крупнейшие совладельцы — Денис Мельников (39,6%) и Араз Мехдиев (26%). В 2020 году выручка составила 295,1 млн руб., чистая прибыль — 1,3 млн руб.

«Алми Партнер», в частности, разрабатывает операционную систему AlterOS, пакет офисных программ AlterOffice. Последний в прошлом году был исключен из реестра отечественного софта, но компания успешно оспорила это решение в суде (см. “Ъ” от 17 июля 2020 года).

Разработчики отечественных решений не раз жаловались на непрозрачные условия госзакупок. Например, производитель пластиковых карт «Оренкарт» подавал иск к ГУП «Московский метрополитен»: по мнению компании, заказчик намеренно не записал в техническом задании необходимую для корректной работы карт информацию (см. “Ъ” от 8 февраля). Жаловалась на метрополитен в ФАС и «ВДМ Групп», утверждая, что условия закупки написаны под микрочипы нидерландского производителя NXP и это не дает возможности отечественным разработчикам предложить альтернативу.

Барьерами для участия в госзакупках российских решений были и остаются обоснования заказчика, по которым он не может использовать ничего, кроме иностранного, поддерживает коллег гендиректор разработчика «Р7-Офис» Наталия Агафонова. Однако она считает, что проблема уже успешно решается на регулятивном уровне: в частности, любой иностранный софт на 20% НДС дороже ПО, включенного в реестр российского софта. По мнению главы совета директоров разработчика BaseALT Алексея Смирнова, проблемы в импортозамещении связаны с тем, что многие государственные информационные системы несовместимы с отечественным ПО и заточены под Windows.

Ухудшить ситуацию, добавляет эксперт, может инициатива Минцифры, по которой для включения в реестр отечественным разработчикам не требуется подтверждать серьезную доработку свободно распространяемого ПО: «Достаточно регистрации в Роспатенте, после чего заявитель будет обладать исключительными правами на ПО, пока иное не докажут в суде». При этом, опасается он, может сложиться ситуация, когда заявитель фактически не имеет отношения к разработке продукта.

Требуются механизмы, которые не позволят клонам иностранного софта попадать в реестр, соглашается исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин. Но и здесь мнения участников рынка могут разойтись — как раз за «клонирование иностранного аналога» из реестра исключали AlterOffice, но компании удалось убедить суд в обратном.

Юлия Степанова