К суду подкатили на «Тройке»

Закупка Московским метрополитеном 18,4 млн смарт-карт «Тройка», на которую ранее жаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) «ВДМ Групп», вызвала претензии у другого производителя. «Оренкарт» подала иск к метро на 3,9 млн руб. после расторжения с ней контракта. В Московском метрополитене утверждают, что тестовая партия карт компании оказалась нерабочей. По мнению истца, заказчик намеренно не записал в техническом задании необходимую для корректной работы карт информацию.

Производитель пластиковых карт «Оренкарт» 2 февраля подал иск к ГУП «Московский метрополитен» на 3,9 млн руб., обнаружил “Ъ” в картотеке арбитражных дел. Компания требует вернуть средства, удержанные метрополитеном за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту на производство 18,4 млн пластиковых проездных карт «Тройка». Сумма контракта составляла 916,5 млн руб., он был заключен с «Оренкарт» 6 октября 2020 года, но 9 декабря расторгнут по соглашению сторон, следует из информации на портале госзакупок.

Тестовая партия карт от «Оренкарт» не работала, объяснили “Ъ” в пресс-службе метро. По словам представителя предприятия, исполнителю была направлена претензия, после чего контракт с ним расторгнут и заключен со вторым участником тендера — «Микрон Секьюрити Принтинг» (МСП) (по 50% компании принадлежат ГУП «Московский метрополитен» и входящей в структуры АФК «Система» ПАО «Микрон»).

Претензий в адрес «Оренкарт» на момент расторжения контракта не поступало, сообщил “Ъ” учредитель и гендиректор компании Андрей Фролов. По его словам, карты полностью соответствовали требованиям тендера, но «странным образом не работали на некоторых, устаревших считывателях» на турникетах. Заказчик требовал, чтобы в карты была записана «некая статическая последовательность данных», но она не была предоставлена, отметил господин Фролов.

Обеспечение контракта с метрополитеном составило 94 млн руб., следует из закупочной документации. Их них заказчик, по словам господина Фролова, удержал 3,9 млн, а остальную сумму не вернул в срок, положенный по закону. Общий ущерб компании от расторжения контракта он оценивает в 100 млн руб. «Это стоимость чипов, которые "Оренкарт" закупил при подготовке к конкурсу»,— объяснил господин Фролов. По его словам, это было сделано, чтобы уложиться в заявленные в контракте сроки поставки. В 2019 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании составила 1,1 млрд руб.

На эту же закупку 18,4 млн карт «Тройка» жаловалась в ФАС «ВДМ Групп» (см. “Ъ” от 16 сентября 2020 года). По ее мнению, требованиям техзадания соответствовали только чипы NXP (один из крупнейших производителей полупроводников в мире, до 2006 года входил в Philips). Конечным бенефициаром закупки, по мнению «ВДМ Групп», могла быть ISBC (ООО «Интеллектуальные системы управления бизнесом»), поставляющая карты с чипами NXP. В 2016 году ISBC поставлял метрополитену карты на 448,1 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

МСП уже поставляла пластиковые «Тройки» Московскому метрополитену в 2018 году на сумму 598,9 млн руб., а также заключала контракты с ГУП «Мосгортранс», Минсельхозом и ГКУ «Организатор перевозок». МСП, по словам участников рынка, производит только бумажные карты, а пластиковые может заказывать у ISBC. Но в самой МСП заявили, что обладают широкой экспертизой и уже производят транспортные карты по контракту. В ISBC сказали, что не могут раскрывать коммерческие данные о своих поставщиках, партнерах и клиентах.

Сейчас в картах «Тройка» используются самые дорогие чипы NXP, тогда как оборудование столичного метрополитена не позволяет использовать их возможности полностью, считает господин Фролов. По его мнению, для «Тройки» подошли бы и более простые чипы, чтобы снизить ее стоимость и сэкономить около 1 млрд руб. Карта для метро может стоить в несколько раз ниже, чем сейчас, при этом ее безопасность была бы даже выше, говорил раньше директор «ВДМ Групп» Юрий Тырыкин. Карты, по его словам, «производят десятки фирм по всей стране, которых искусственно не пускают в метрополитен».

По оценке директора Центра компетенции по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Ильи Массуха, микрочипы способны выпускать структуры самого «Микрона», но «отечественное производство из-за малых объемов реализации стоит объективно дороже». Чтобы сделать его рентабельным, нужно продавать сотни миллионов чипов в год, а сейчас речь идет только десятках. Снизить цену транспортных карт, по его мнению, поможет рост объема заказов, а не ценовая конкуренция между участниками рынка.

Юлия Степанова