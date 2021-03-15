Крымоотвод

Киев сделал вопрос «аннексии Крыма» Россией и тему его возвращения Украине ключевой точкой приложения своих внешнеполитических усилий. На это две причины, говорят собеседники “Ъ” в окружении Владимира Зеленского. С одной стороны, на фоне тупика в переговорах по Донбассу создается громкая и выгодная повестка, с другой — открываются возможности для атаки на внутриполитических противников. Последнее может пригодиться с учетом не угасающего на Украине скандала вокруг прошлогоднего задержания в Белоруссии бойцов «ЧВК Вагнера».

Новый фронт

Саммит «Крымской платформы», созданием которой активно занимаются украинские власти, судя по всему, задумывается как главное для страны внешнеполитическое событие года. Его проведут в августе, приурочив к празднованию 30-летия независимости Украины.

Подготовка идет полным ходом. 11 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердил «Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя». Секретарь СНБО Алексей Данилов обещал, что документ будет публичным. Собеседник “Ъ” в офисе украинского президента уточнил, что его обнародуют ориентировочно через неделю. Тогда и станет ясно, как на практике Киев намерен добиваться возвращения полуострова.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в недавнем интервью украинскому изданию «НВ» назвал принятый документ краеугольным камнем «национальных усилий, которые Украина будет прилагать для деоккупации полуострова»: «А на этот национальный "фундамент" мы поставим "здание" в виде "Крымской платформы", то есть международных усилий по деоккупации Крыма».

Украинские власти уже приглашают на августовский саммит. В прошлую среду глава офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с послами стран G20, рассказал им о «Крымской платформе» и, как сообщается на сайте украинского президента, «выразил надежду на присутствие на этом важном мероприятии большого количества партнеров и друзей Украины».

Зовет и лично президент Владимир Зеленский: 12 марта он созвонился с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом, посвятил его в детали крымской инициативы Киева и предложил посетить Украину для участия в учредительном саммите платформы. Господин Ван дер Беллен, сообщивший об этом разговоре в Twitter, о Крыме, однако, не упомянул, отметив, что собеседники обсудили ситуацию с коронавирусом на Украине и в Австрии и региональные проблемы, среди которых события в Белоруссии.

В Москве крымскую инициативу Киева раскритиковали. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сказала, что проведение саммита по возвращению контроля над полуостровом будет рассматриваться как подготовка к совершению международного преступления. «РИА Новости», ссылаясь на свой информированный источник, сообщило, что Россия «расценивает стратегию "деоккупации" Крыма как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов РФ, а участие каких-либо стран в "Крымской платформе" — как посягательство на территориальную целостность России».

Завеса для Донбасса

Если при президенте Петре Порошенко крымский вопрос оставался на обочине украинской внешней политики, то Владимир Зеленский уже в первый год своего президентства стал упоминать его наравне с Донбассом.

Впервые он упомянул о полуострове в этом контексте на саммите «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) в Париже в декабре 2019 года. На совместной пресс-конференции с лидерами Германии, России и Франции он сказал, что «Донбасс, как и Крым, являются украинскими территориями».

Уже в феврале 2020 года на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины возмутился, что «вопрос Крыма не обсуждается мощно»: «Нужно вносить и мощно обсуждать этот вопрос. Это тоже оккупированная наша территория. Может, нужна новая площадка?»

Активные действия на этом направлении начались после того, как украинский МИД год назад возглавил Дмитрий Кулеба. Он считается главным лоббистом «Крымской платформы». «Мы громко вернем его (Крым.— “Ъ”) в международную повестку дня и этим не позволим России достичь своей стратегической цели — чтобы о Крыме забыли и воспринимали де-факто ситуацию, которая сложилась»,— обещает господин Кулеба.

Активность в отношении Крыма ретуширует неудачи на другом направлении — в урегулировании конфликта в Донбассе. Владимир Зеленский шел во власть с обещанием остановить войну и вернуть неподконтрольные территории. Но спустя два года переговоры встали. Дипломатический собеседник “Ъ” утверждает, что президенты РФ и Украины, не раз созванивавшиеся в 2019 году, не провели ни одного телефонного разговора после саммита в Париже.

На прошлой неделе Леонид Кравчук, возглавляющий украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, заявил, что новый саммит «нормандской четверки» состоится в апреле. Российские чиновники, занимающиеся украинским направлением и Донбассом, в беседе с “Ъ” назвали анонс «дезинформацией». Встречи лидеров, по их словам, не предвидится: нечего обсуждать.

Желание Украины созвать саммит в Москве объясняют тем, что Киев считает стороной переговоров по Донбассу не непризнанные ДНР и ЛНР, а Россию. Чтобы реализовать эту установку на практике, украинские власти хотели бы обсуждать все вопросы с представителями РФ.

Россия против такого формата и настаивает на том, что война на востоке Украины — результат внутриукраинского кризиса, в разрешении которого Москва посредничает. По этой логике все ключевые договоренности должны достигаться не в диалоге с ней и не в «нормандском формате», а в контактной группе, где представлены самопровозглашенные республики Донбасса. «Нормандцы» же могут поощрять и стимулировать такие переговоры.

Противоречия иллюстрируют даже используемые дипломатами названия переговорной площадки. Украинская сторона называет контактную группу трехсторонней, а российская предпочитает именовать просто контактной группой. Объясняется это тем, что Киев считает, что участников группы два — Россия и Украина. Еще одной стороной треугольника является ОБСЕ — как посредник. Российские переговорщики прилагательного «трехсторонняя» избегают, исходя из того, что урегулированием при посредничестве Москвы и ОБСЕ занимаются Украина и ДНР/ЛНР.

В итоге переговоры хоть и случаются регулярно, но онлайн-заседания заканчиваются безрезультатно. «Еще в прошлом году стало очевидно, что прогресса по Донбассу не будет,— констатирует в беседе с “Ъ” глава киевского Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.— У сторон свои принципиальные позиции. Россия не хочет идти на обновление минских соглашений, а Украина не хочет идти на уступки».

Поэтому, отмечает он, нужен был новый трек для демонстрации активности Владимира Зеленского. «Это не стремление завтра вернуть Крым, понятно, что это не получится. Но необходима площадка для координации действий. В связи с "зависанием" переговоров по Донбассу надо было сделать саммит "Крымской платформы" дополнительным стимулом приезда в Украину наших международных партнеров»,— объясняет эксперт активизацию украинской дипломатии на крымском направлении.

Информированный собеседник “Ъ” в окружении украинского лидера крымскую инициативу объясняет так: «Все сосредоточились на минских соглашениях как некой базовой отправной точке. И России это выгодно, потому что не выходит за рамки. Мы же считаем, что вопрос шире, чем только Донбасс, агрессия это не только Донбасс. Была целая цепочка событий. И мы у мира просим поддержки и хотим, чтобы мир признавал всю цепочку, начиная с того, что с потерей ядерного статуса мы оказались беззащитны и в итоге потеряли территории». Августовский саммит, уверен источник, будет интересным и представительным: «Европа там точно будет, США будут, турки будут сильно представлены. Думаю, будет серьезный пул (участников.— “Ъ”)».

Крымом внутрь

Комментируя 12 марта принятие «Стратегии деоккупации...» полуострова, Владимир Зеленский заявил: «Тем, кто на что-то рассчитывал, могу сказать: забудьте о том, что Украина забудет о Крыме». Он отметил, что такой документ должен был появиться еще в 2014 году — это явно был камень в огород Петра Порошенко — предшественника господина Зеленского на посту президента, при котором Крым окончательно стал для Украины заграницей.

Чтобы не было никаких сомнений в том, кому следует задавать неприятные вопросы о событиях семилетней давности, Владимир Зеленский подчеркнул: «Когда мы говорим о деоккупации, логично также разобраться: кто и как создал условия для оккупации? И речь не только о 2014 годе, но и о принятии так называемых Харьковских соглашений».

В тот же день стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ), возглавляемая другом президента Иваном Бакановым, возбудила уголовное дело за подготовку, подписание и ратификацию Верховной радой соглашения об условиях пребывания Черноморского флота РФ в Крыму. Соглашение о продлении пребывания российского флота на полуострове 21 апреля 2010 года подписали тогдашние российский и украинский президенты Дмитрий Медведев и Виктор Янукович. Тогда же стороны условились снизить цену на газ для Украины на 30%. Договоренности называют Харьковскими соглашениями, поскольку подписывалось все в Харькове.

Эти договоренности тогда одобрил Петр Порошенко, который до марта 2010 года был главой МИД Украины, а в 2012 году стал работать министром экономического развития в правительстве Виктора Януковича. Ему уже припоминают интервью, в котором он сказал, что и Россия, и Украина защитили этими договоренностями свои интересы: «Украина нашла формулу, по которой было возможно резкое изменение цены на газ,— это не было дотацией, это просто было изменение цены на газ и доведение ее, кстати, действительно до европейской. А Россия сделала это таким образом, чтобы объяснить своему населению, своим избирателям, "почему мы пошли на такие, якобы огромные экономические потери", а с другой стороны — очень мастерски не создать прецедент для других стран».

В СБУ сейчас дают совсем иную оценку тем событиям. Службой начато расследование по факту совершения госизмены, поскольку подписание соглашения «привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб России на полуострове».

Секретарь Совбеза Алексей Данилов высказал мнение, что итогом подписания соглашений стало создание условий, из-за которых Украина «потеряла Крым, а также имеет конфликт на востоке страны».

В прицеле украинских чекистов могут оказаться многие политики — за ратификацию соглашения в Верховной раде проголосовали 236 депутатов. Поэтому тема Крыма кроме внешнеполитической выгоды может принести Владимиру Зеленскому и внутриполитические бонусы в виде усиления давления на оппонентов, причастных и к Харьковским соглашениям, и к тому, что в 2014 году никто из тогдашних руководителей за Крым не боролся.

«Прошлой властью тема Крыма вытеснялась в маргинальность, поскольку было сложно объяснить, сдали они его или не сдали. Турчинов (глава Совбеза страны в 2014–2019 годах Александр Турчинов.— “Ъ”) оставался важным человеком при Порошенко. А у нас этого бэкграунда нет. Не при нас Крым сдали, не при нас был Харьков. Поэтому мы можем себе это (обсуждение Крыма.— “Ъ”) позволить внутриполитически»,— говорит собеседник “Ъ” в команде Владимира Зеленского.

Политолог Фесенко согласен с тем, что последние крымские инициативы продиктованы не только внешнеполитическими, но и внутриполитическими потребностями: «Это игра на контрасте с Порошенко. У того было много патриотической риторики, но мало конкретных действий, а тут и борьба с Медведчуком (лидер пророссийской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук.— “Ъ”), и тема Крыма, и Харьковские соглашения. Сплелись внутренняя и внешняя истории».

Вопрос в том, зачем понадобилось именно сейчас давить на оппонентов, ведь никаких выборов в стране не предвидится. Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — за жизнь» Олег Волошин считает, что это может быть связано с анонсом нового расследования от Bellingcat. В нем журналист Христо Грозев, ранее публиковавший материалы об отравлении оппозиционера Алексея Навального, обещал ответить на вопрос о том, как была сорвана спецоперация украинских спецслужб по выманиванию на Украину из Белоруссии сотрудников «ЧВК Вагнера».

Речь идет об истории с громким задержанием в августе белорусскими силовиками 33 «вагнеровцев», которых власти страны сначала обвинили в подготовке беспорядков, а затем передали России. После этого на Украине разразился скандал. Владимира Зеленского и его ближайшее окружение — в частности, главу его офиса Андрея Ермака — обвинили в срыве тщательно спланированной спецоперации. Ее цель якобы состояла в том, чтобы выманить россиян, среди которых были участники боевых действий в Донбассе, на Украину и там арестовать. Для этого, писали СМИ, была сочинена легенда: украинские чекисты выступили в роли работодателей, нанимающих бойцов для работы в Венесуэле.

Маршрут перелета планировался такой: Москва—Минск—Стамбул—Гавана—Каракас. Главред украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов писал, что самолет из Минска планировалось посадить в Киеве и задержать интересующих спецслужбы пассажиров. Тот факт, что это сделали не украинские силовики, а белорусские и задержанные в итоге оказались в России, господин Бутусов и назвал намеренным срывом операции.

Ожидается, что фильм-расследование Bellingcat выйдет до конца марта. «На эту историю очень рассчитывают в команде Порошенко. Они еще минувшим летом первыми стали обвинять офис президента в "государственной измене", и теперь имеющее в прозападных кругах бесспорный авторитет Bellingcat своим фильмом вроде как подтвердит их обвинения. Тем более что операцию вроде как задумывали и начинали еще при Порошенко, а при Зеленском якобы все было сорвано. А целью своего удара пятый президент видит опорную фигуру в конструкции власти шестого — Ермака. Если его сбить, все, как они считают, рухнет»,— говорит депутат Волошин.

Власти, не исключает он, объявив о расследовании подписания Харьковских соглашений и обвинив оппонентов в предательстве интересов страны и тогда, и в 2014 году, пытаются сыграть на опережение, поскольку публикация расследования будет точно не в пользу команды президента Зеленского.

Владимир Соловьев