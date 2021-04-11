МИД Египта: Россия может помочь в споре по плотине «Возрождение»

Каир рассчитывает на помощь России в урегулировании спора с Эфиопией вокруг плотины «Возрождение» («Хыдасе»), заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри. Завтра, 12 апреля, в Каир с рабочим визитом прилетит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Наши переговоры, безусловно, будут хорошим поводом для рассмотрения данного вопроса и той роли, которую Россия может сыграть благодаря своему членству в Совете Безопасности ООН или позициям на международной арене в усилиях по урегулированию этого кризиса и достижению юридически обязывающего соглашения о заполнении (водохранилища.—“Ъ”) и пуске плотины "Возрождение"»,— сказал министр журналистам (перевод по ТАСС).

Господин Шукри намерен проинформировать господина Лаврова о последнем раунде переговоров по строительству плотины. «Необходимо, чтобы Россия играла более влиятельную роль в свете своих отношений с Эфиопией для урегулирования этого кризиса и снижения вызванной им напряженности в Восточной Африке и на Африканском Роге в целях поддержания международного мира и безопасности»,— добавил он.

Плотина «Возрождение» должна стать самой мощной ГЭС в Африке и войти в десятку крупнейших в мире. Ее строительство планируется завершить в 2023 году. Сооружение стало предметом споров Египта, Судана и Эфиопии. Каир и Хартум опасаются, что новая плотина на эфиопской части Нила лишит их необходимых водных ресурсов и это больно ударит по экономике.

О спорах вокруг плотины — в материале “Ъ” «Нил делят на троих».