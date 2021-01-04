«Страна нуждается в вакцине по разумной цене» Посол Эфиопии в России о судьбе ГЭС «Хыдасе» и перспективах сотрудничества с Москвой

В воскресенье Эфиопия, Египет и Судан возобновили прерванные месяц назад переговоры о судьбе ГЭС «Хыдасе» («Возрождение»). О перспективах переговоров, а также планах на развитие двустороннего сотрудничества с Москвой рассказал корреспонденту “Ъ” Марианне Беленькой посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену Аргау.

— Господин посол, как обстоят дела с переговорами вокруг плотины?

— Прежде всего позвольте поздравить с Новым 2021 годом всех россиян. Что касается вашего вопроса, то я надеюсь на продолжение переговоров. Я хочу вас заверить, что Эфиопия привержена переговорам и считает, что нет другого пути для урегулирования проблемы.

— Какие основные разногласия сейчас между вами и Египтом?

— Мы согласились на 90%. Единственные вопросы, которые еще остаются предметом переговоров, это вопросы, касающиеся попуска воды в период засухи и обмена данными.

— Как продвигается строительство плотины, получится ли дать первый ток в 2021 году, как и планировалось? Требуются ли дополнительные инвестиции, и поднимался ли когда-либо вопрос о российских инвестициях в этот проект?

— Строительство продвигается очень хорошо. Первый этап заполнения водохранилища водой был осуществлен в июле. Следующий этап будет продолжен летом. Поток пойдет сразу после того, как высота плотины достигнет необходимого для производства электричества уровня.

Что касается инвестиций, то отмечу, что плотина — это национальный проект, который создается на прямые вклады от граждан Эфиопии, на их деньги и их собственные ресурсы. Мы не нуждаемся в финансировании проекта из-за рубежа.

— Как в целом развиваются отношения с Россией? Недавно состоялось заседание Межправкомиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Какие проекты сотрудничества вы считаете эффективными?

— Российско-эфиопские отношения превосходны. Мы всегда были друзьями. Связи между нами насчитывают 122 года и с каждым годом только крепнут. Россия — один из ключевых игроков на международный арене. Мы общаемся на самых разных площадках, включая СБ ООН, особенно по африканской повестке. Другие аспекты двустороннего сотрудничества включают экономические, политические, военные и гуманитарные сферы. В экономике у нас есть потенциал сотрудничестве в таких сферах, как энергетика, горная промышленность, туризм, космос, информационно-коммуникационные технологии и, конечно, торговля. Недавно, как вы упомянули, мы провели онлайн очередное заседание Межправкомиссии, в ходе которого прошлись по всем пунктам протокола, подписанного во время предыдущей встречи МПК в октябре 2019 года в Петербурге, и обсудили сотрудничество в самых разных сферах — сельском хозяйстве, энергетике, геологии, образовании, науке, космосе. В целом мы стремимся к укреплению отношений. Ethiopian Airlines теперь летают в Россию, мы подписали соглашение о мирном использовании атомной энергии с Росатомом, что очень важно для обеих стран. У нас есть также план увеличить товарооборот. И мы также работаем над увеличением турпотока и связей между людьми. Мы уже подписали двустороннее соглашение по культуре и туризму, которое надо воплотить. Россия продолжает выделять стипендии для эфиопских студентов, что является важным инструментом для развития двусторонних связей.

— Вы упомянули туризм. После первой волны коронавируса Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией. Многие россияне улетели в Эфиопию или через нее в другие страны на Новый год. Какая сейчас эпидемиологическая ситуация в вашей стране?

— Борьба с COVID-19 в Эфиопии идет успешно. Число инфицированных снижается. Ситуация неплохая, она под контролем, но нужно прикладывать еще больше усилий. И нам нужна поддержка наших партнеров.

— На днях Министерство здравоохранения Эфиопии заявило, что готовится вакцинировать в ближайшее время от коронавируса 20% населения страны. О какой вакцине речь? Как продвигаются переговоры по российской вакцине Sputnik V? Будет ли Эфиопия закупать вакцину?

— Да, Министерство сделало заявление о планах вакцинировать 20% населения. Но речь пока не идет о конкретной вакцине, а в целом о возможностях страны. На последнем заседании МПК мы обсудили с российскими коллегами сотрудничество в борьбе с COVID-19. И это включает вопрос о вакцине.

Эфиопия нуждается в вакцине по разумной цене, так как она должна быть доступна. И если есть готовность с российской стороны предоставить ее на приемлемых для нас условиях, то думаю, что Эфиопия готова применять российскую вакцину.

— А есть ли другие предложения по вакцинам?

— Суть заявлений Министерства здравоохранения в том, что мы готовы применять любые вакцины, которые будут нам доступны.

— В 2019 году Россия поставила Эфиопии ЗРПК «Панцирь-С1». Есть ли другие планы сотрудничества в сфере ВТС? Рассматривает ли Эфиопия покупку нового вооружения у России?

— ВТС — одна из традиционных сфер сотрудничества между нами. И это будет также продолжено в будущем. Не могу больше ничего конкретизировать.

— Хотела также спросить о внутренней ситуации в Эфиопии. Дали ли власти страны ответ на призыв ООН провести расследование возможных нарушений прав гражданского населения в ходе боевых действий в регионе Тыграй? Действительно ли там еще продолжаются бои?

— Правоохранительная операция на севере Эфиопии в Тыграе успешно завершена. Когда федеральная армия взяла в конце ноябре контроль над Мэкеле, некоторые представители хунты Народного фронта освобождения Тыграя сдались, и масштабных сражений больше не идет. Армия полностью контролирует регион Тыграй. И временная администрация уже начала управлять регионом. Федеральные и временные власти уже запустили работы по восстановлению связи, электричества, банков, транспортного сообщения. Т.е. всех необходимых сервисов. Жизнь возвращается в норму. Эфиопское управление по чрезвычайным ситуациям начало поставку еды, санитарных и других необходимых средств тем, кто в этом нуждается в пострадавших регионах. И власти также дали доступ международным гуманитарным организациям, включая структуры ООН в регион, чтобы они могли там работать.

Что касается призывов к независимому расследованию, то эфиопская комиссия по правам человека уже начала разбирательство по поводу того, что произошло в районе Май Кадра и еще десяти предполагаемых случаях массовых убийств мирных граждан и преступлений против человечности. Федеральные власти опубликуют свои заключения в установленном порядке. В Эфиопии есть действующие институты, и соответствующие национальные органы способны решить этот вопрос. Призывы к международному расследованию неприемлемы. Почему-то не было таких призывов, когда речь шла о преступлениях в других частях Эфиопии. И это явно двойные стандарты. Федеральные власти отвергают такие призывы не из-за намерений утаить что-либо, а потому что это вопрос принципа. Эфиопия суверенная страна и не приемлет вмешательства в свои внутренние дела.

— Один из актуальных проектов для Эфиопии — это транзит. В связи с этим хотела уточнить, как продвигается проект по железно-дорожному сообщению с Джибути? Функционирует ли профинансированная Китаем железная дорога и нет ли планов по сотрудничеству с РЖД? А также есть ли шанс на доступ к морским портам в свете сближения с Эритреей, если это сближение действительно происходит?

— Да, действительное, расширение транзитный возможностей — один из основных вопросов для нас. И власти действительно упорно работают над его решением. Железнодорожное сообщение с Джибути очень важно не только для Эфиопии, но и всего региона, его интеграции, за что выступаем как мы, так и Африканский союз. И в этой связи отмечу, что одна из важных сфер нашего сотрудничества с Россией — это транспорт и особенно железные дороги. Нам важен опыт России в этой сфере, и мы обсуждали этот вопрос несколько раз с российскими официальными лицами.

Мы будем только приветствовать участие России в железнодорожных проектах на Африканском роге и в других африканских странах. Добро пожаловать!

Что касается Эритреи, то мы действительно сейчас в хороших отношениях. Обе страны работают над укреплением двустороннего сотрудничества во всех сферах, в том числе экономической. И после подписания документов мы будем использовать их порты, также как мы используем их в других соседних странах.