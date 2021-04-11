Надзор взяткам не помеха

Следственный комитет России (СКР) сообщил подробности уголовного дела, фигурантами которого стала группа сотрудников Ространснадзора, в том числе начальник территориального отдела ведомства. Пятеро из них уже арестованы судом.

О задержании группы сотрудников Ространснадзора стало известно в пятницу из неофициальных источников. Позднее в тот же день пресс-служба Советского районного суда сообщила о том, что один из участников преступной группы задержан до 31 мая. Из заявления суда следовало, что уголовное дело в отношении должностных лиц территориального отдела транспортного контроля по Республике Дагестан Межрегионального территориального управления (МТУ) Ространснадзора по СКФО было возбуждено еще 31 марта.

В минувшую субботу пресс-служба Следственного комитета России (СКР) сообщила подробности дела. Его расследованием занимаются сотрудники Главного следственного управления СКР по СКФО, возбуждено оно было по материалам управления ФСБ по Дагестану.

Фигурантами стали начальник территориального отдела государственного автодорожного надзора по республике Амирсултан Альдеров, а также двенадцать государственных инспекторов этого подразделения: Абдурашид Гасанов, Мурадхан Ибрагимов, Муслим Магомедрасулов, Курбан Абдуллабеков, Рустам Муртузалиев, Алибек Халиков, Баганд Даудов, Курбан Никатуев, Джанмурза Алданов, Сиражудин Ташбеков, Магомедсалам Магомедов и Мухтарпаша Шахрурамазанов.

В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 (получение взятки должностным лицом за незаконные действия, организованной группой, в особо крупном размере) УК РФ. Пока задержано десять человек, пятеро из них арестованы судом. В отношении остальных решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в период с апреля по ноябрь прошлого года фигуранты дела в помещении стационарного поста весового контроля и на прилегающей территории на федеральной трассе Астрахань—Кочубей—Кизляр—Махачкала получали взятки от неопределенного круга лиц, осуществлявших грузовые перевозки. Незаконное вознаграждение предназначалось за беспрепятственный проезд без фактического проведения весового контроля и непривлечение их к административной ответственности.

Общая сумма взяток составила более 1,2 млн руб.

По местам жительства всех фигурантов дела, сообщили в СКР, проведены обыски, обнаружены и изъяты крупные суммы денег, а также предметы, имеющие значение для уголовного дела.

Юлия Рыбина, Махачкала