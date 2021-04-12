Главные анонсы 12 апреля

В Энгельсе (Саратовская область) президент России Владимир Путин в День космонавтики посетит музейный комплекс на месте приземления первого космонавта Юрия Гагарина. Также глава государства проведет совещание о развитии космической отрасли.

Начнется Красноярский экономический форум, посвященный поиску решений по эффективному преодолению последствий кризиса, вызванного пандемией, и адаптации национальной экономики под современные вызовы. Мероприятия пройдут в комбинированном офлайн- и онлайн-форматах. Участие в форуме примут представители российского бизнеса, федеральных и региональных органов власти, институтов развития и общественных объединений. В очной форме КЭФ-2021 соберет 600 участников, не менее 5 тыс. участников ожидается в онлайн-формате.

В Египет с визитом прибудет глава МИД России Сергей Лавров.

В Красноярске суд присяжных рассмотрит дело бизнесмена и политика Анатолия Быкова об организации двойного убийства в 1994 году. О деле