Bloomberg: Блинкен обсудит с НАТО обострение ситуации около границ Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе намерен посетить Брюссель и обсудить с НАТО растущую обеспокоенность из-за передвижения российских войск около границы с Украиной, сообщили источники агентства Bloomberg. Ранее господин Блинкен посещал Брюссель в конце марта.

Конкретные даты визита госсекретаря не уточняются. Предполагается, что Энтони Блинкен также встретится с европейскими официальными лицами. При этом на следующе неделе в Брюсселе будет министр обороны США Ллойд Остин, он проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее господин Блинкен в телефонных разговорах с главами МИДов Франции и ФРГ обсудил необходимость прекращения «односторонних провокаций» со стороны России на востоке Украины. 8 апреля США заявляли об обеспокоенности действиями России у границы с Украиной. Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель объяснил перемещение войск тем, что Украина превратилась во «взрывоопасный регион».

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