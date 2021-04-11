Блинкен и Рааб обсудили «наращивание военной мощи» России

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Доминик Рааб провели переговоры. Они выразили поддержку Украине «перед лицом российских провокаций», а также считают необходимым, чтобы Россия прекратила «наращивание военной мощи».

«Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили Афганистан и подтвердили свою поддержку Украине перед лицом российских провокаций. Они подчеркнули необходимость того, чтобы Москва немедленно положила конец наращиванию военной мощи и подстрекательской риторике»,— говорится в заявлении представителя Госдепартамента Неда Прайса.

В марте обострилась ситуация в Донбассе. Киев обвинил Москву в перемещении войск к границам с Украиной. Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель объяснил перемещение российских войск тем, что Украина превращается во «взрывоопасный регион» и Москва принимает меры «для обеспечения собственной безопасности».

Об урегулировании в Донбассе — в материале “Ъ” «Дмитрий Козак и Тайная комната».