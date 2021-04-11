ФК «Краснодар» проиграл первый матч под руководством Виктора Ганчаренко

Футбольный клуб «Краснодар» проиграл в гостях тульскому «Арсеналу» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный мяч на 62-й минуте забил полузащитник туляков Горан Чаушич. «Краснодар», потерпевший третье поражение подряд, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 34 очка. «Арсеналу» удалось прервать серию из трех поражений (с учетом Кубка России). Сейчас команда находится на 13-м месте в РПЛ, набирая 20 очков.

Эта встреча стала первым официальным матчем «Краснодара» под руководством нового главного тренера Виктора Ганчаренко. Как сообщал “Ъ-Кубань”, о его назначении стало известно 6 апреля 2021 года. Господин Ганчаренко пришел на смену Мураду Мусаеву, покинувшего пост наставника после разгромного поражения от грозненского «Ахмата».

Следующую встречу «Краснодар» проведет 17 апреля: на своем поле команда из столицы Кубани примет лидера Чемпионата России, санкт-петербургский «Зенит».

Алексей Белянин