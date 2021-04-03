Мурад Мусаев покинул пост главного тренера ФК «Краснодар» после разгрома от «Ахмата» Одним из его преемников называют экс-наставника ЦСКА Виктора Гончаренко

Мурад Мусаев покинул пост главного тренера «Краснодара», сообщает «Спорт Экспресс». Решение уволиться он принял после матча с «Ахамтом», который закончился проигрышем со счетом 0:5 (самое крупное домашнее поражение в истории ФК «Краснодар»).

«Сегодня был мой последний матч во главе ФК «Краснодар»...Считаю, команде нужны перемены, новые эмоции и энергия«, - цитирует издание заявление Мурада Мусаева.

Одним из возможных кандидатов на должность нового тренера «Краснодара» называют бывшего тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

Как писал “Ъ-Кубань”, ФК «Краснодар» на домашнем поле проиграл грозненскому «Ахмату» со счетом 0:5 в матче 24-го тура чемпионата России, который состоялся сегодня, 3 апреля 2021 года.

После 24 сыгранных туров «Краснодар» занимает 10-е место РПЛ, у команды 34 очка. «Ахмат» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка.

Мурад Мусаев был назначен главным тренером «Краснодара» весной 2018 года после отставки Игоря Шалимова. До этого господин Мусаев с 2016 года возглавлял молодежную команду клуба. В первом сезоне она финишировала в первенстве шестой, во втором сезоне — на момент назначения Мусаева — шла первой. Команда установила рекорд результативности — в 2017 году было забито 117 голов в 37 матчах.

В сезоне 2018/19 «Краснодар» под руководством господина Мусаева во второй раз в истории стал бронзовым призёром чемпионата России. Это позволило команде впервые пройти квалификацию в Лигу чемпионов. Кроме того, в этом же сезоне краснодарская команда смогла дойти до 1/8 финала Лиги Европы, выбив из турнира «Байер 04».

По итогам сезона 2019-2020 «Краснодар» вновь занял третье место в Чемпионат России, также получив право сыграть в Лиге Чемпионов, начав с третьего квалификационного раунда. В итоге краснодарский клуб по сумме двух встреч смог обыграть португальский «Порту», однако во втором квалификационном раунде подопечные Мурада Мусаев дважды проиграли греческому «Олимпиакосу». В групповом этапе Лиги Европы «Краснодар» занял третье место, не сумев пройти в плей-офф турнира.

В сезоне 2020/21 «Краснодар» впервые вышел в групповой этап Лиги Чемпионов, обыграв дважды «ПАОК» со счётом 2:1. Это позволило команде из столицы Кубани впервые в истории пройти в групповой этап Лиги Чемпионов, где подопечные Мурада Мусаева встретились с английским «Челси», испанской «Севильей» и французским «Ренном».

По итогам шести встреч «Краснодар» набрал пять очков, один раз обыграв «Ренн» (1:0) и сыграв две ничьи – с тем же «Ренном» и «Челси» (оба матча закончились со счетом 1:1). По итогам группового этапа краснодарский клуб занял третье место, что позволило ему выйти в весеннюю стадию еврокубков.

Наталья Решетняк, Алексей Белянин