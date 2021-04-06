Виктор Гончаренко стал главным тренером ФК «Краснодар»

Экс-наставник ЦСКА Виктор Гончаренко назначен главным тренером ФК «Краснодар». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с ним подписано до конца сезона 2022/2023. Как сообщал “Ъ-Кубань”, 3 апреля Мурад Мусаев покинул пост главного тренера «Краснодара». Решение уволиться он принял после матча с «Ахамтом», который закончился проигрышем со счетом 0:5, что стало самым крупным домашним поражением в истории краснодарской команды. Уже тогда Виктора Гончаренко называли одним из приемников господина Мусаева.

Виктор Гончаренко родился в Беларуси в 1977 году. Выступал за РУОР и БАТЭ, однако в 25 лет завершил спортивную карьеру. В 2004-2013гг. был главным тренером БАТЭ. Под его руководством клуб стал шестикратным чемпионом Беларуси и трехкратным обладателем Суперкубка страны. В 2008 году вышел в групповой этап Лиги чемпионов, где дважды сыграл вничью с туринским «Ювентусом».

В 2013-2014гг. господин Гончаренко был главным тренером ФК «Кубань», затем в 2015 году на непродолжительное время перешел в екатеринбургский «Урал». Однако в том же году он был назначен наставником московского ЦСКА. В 2016 году белорусский тренер ненадолго перешел в «Уфу», но в том же году вновь был назначен главным тренером столичных «армейцев». Под его руководством клуба дважды завоевывал серебряные медали Российской Премьер-лиги, а также стал обладателем Суперкубка России-2018.

22 марта 2021 года контракт с белорусским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Алексей Белянин