В России второй день подряд выявили менее 9 тысяч заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России было зафиксировано 8702 новых случая заражения коронавирусом, сообщил федеральный оперативный штаб. Это на 0,0002% меньше, чем накануне (8704). Общее число случаев достигло 4 641 390.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

Москва — 2090 (1 048 316 за все время);

Санкт-Петербург — 694 (402 382);

Московская область — 574 (238 632);

Ростовская область — 239 (83 482);

Нижегородская область — 236 (110 264).

За сутки умерло 337 больных COVID-19, что на 16,1% меньше, чем накануне (402). Общее число летальных случаев с начала пандемии достигло 102 986. Выздоровели 9579 человек за сутки, всего — 4 265 509.

Регионы—лидеры по числу смертей за сутки:

Москва — 56 (17 248);

Самарская область — 39 (1250);

Санкт-Петербург — 19 (12 601);

Красноярский край — 12 (3281);

Краснодарский край — 12 (2451);

Алтайский край — 12 (1934).

Коронавирус обнаружен более чем у 135 млн человек в 192 странах мира, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Россия — на пятом месте по общему числу случаев, после США (31,1 млн), Бразилии (13,4 млн), Индии (13,3 млн) и Франции (5 млн). Умерло 2,9 млн человек, выздоровело 76,9 млн.

О распространении вакцин от коронавируса — в материале “Ъ” «Ловит "Спутник" ФРГ».