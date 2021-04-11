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В России второй день подряд выявили менее 9 тысяч заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России было зафиксировано 8702 новых случая заражения коронавирусом, сообщил федеральный оперативный штаб. Это на 0,0002% меньше, чем накануне (8704). Общее число случаев достигло 4 641 390.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Москва — 2090 (1 048 316 за все время);
  • Санкт-Петербург — 694 (402 382);
  • Московская область — 574 (238 632);
  • Ростовская область — 239 (83 482);
  • Нижегородская область — 236 (110 264).

За сутки умерло 337 больных COVID-19, что на 16,1% меньше, чем накануне (402). Общее число летальных случаев с начала пандемии достигло 102 986. Выздоровели 9579 человек за сутки, всего — 4 265 509.

Регионы—лидеры по числу смертей за сутки:

  • Москва — 56 (17 248);
  • Самарская область — 39 (1250);
  • Санкт-Петербург — 19 (12 601);
  • Красноярский край — 12 (3281);
  • Краснодарский край — 12 (2451);
  • Алтайский край — 12 (1934).

Коронавирус обнаружен более чем у 135 млн человек в 192 странах мира, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Россия — на пятом месте по общему числу случаев, после США (31,1 млн), Бразилии (13,4 млн), Индии (13,3 млн) и Франции (5 млн). Умерло 2,9 млн человек, выздоровело 76,9 млн.

О распространении вакцин от коронавируса — в материале “Ъ” «Ловит "Спутник" ФРГ».

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