В России за сутки выявили менее 9 тысяч заразившихся коронавирусом

За последние сутки в стране было зафиксировано 8704 новых случая заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на 4,8% меньше, чем накануне (9150). Общее число случаев достигло 4 632 688.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

Москва — 2006 (1 046 226 за все время);

Санкт-Петербург — 699 (401 688);

Московская область — 587 (238 058);

Нижегородская область — 245 (110 028);

Ростовская область — 240 (83 243).

За сутки умерло 402 больных с коронавирусом — столько же, сколько и накануне. Общее число летальных случаев с начала пандемии достигло 102 649. Выздоровели 9579 человека за сутки, всего — 4 258 279.

Регионы—лидеры по числу смертей за сутки:

Москва — 53 (17 192 за все время);

Санкт-Петербург — 31 (12 582);

Ростовская область — 25 (3796);

Самарская область — 24 (1211);

Свердловская область — 16 (2828).

Накануне Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о начале переговоров с представителями правительства Германии о предварительном соглашении по закупкам «Спутника V». Информацию о переговорах подтвердил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.

Подробнее — в материале “Ъ” «Ловит "Спутник" ФРГ».