Ловит «Спутник» ФРГ

Российская сторона начала переговоры с представителями правительства ФРГ о предварительном соглашении по закупкам «Спутника V» — эту информацию в конце недели подтвердили в Москве и в Берлине. Однако закупать российский препарат европейские страны вряд ли решатся до тех пор, пока свое заключение не представит европейский регулятор — Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Агентство начало экспертизу российской вакцины в начале марта.

«Российские вакцины покоряют новые рынки, "Спутник V", в частности, зарегистрирован уже в 60 странах»,— объявил в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на совещании по производству и обращению вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции. По его словам, российские препараты не только эффективны, но и выигрывают по доступности по сравнению с зарубежными аналогами.

Новой вехой для российской вакцины «Спутник V» могла бы стать ее регистрация в странах ЕС — во всяком случае, перспектива ее закупки западноевропейскими странами обсуждается все чаще. Так, на этой неделе Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) официально сообщил о начале переговоров с представителями правительства ФРГ о предварительном соглашении по закупкам «Спутника V». На пресс-конференции в пятницу министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан подтвердил, что Германия ведет переговоры с РФ о предварительном соглашении о покупке вакцины. «Важнейший для меня вопрос — что будет во втором или третьем квартале, потому что это имеет значение для текущего этапа вакцинации»,— пояснил министр. Ситуация с коронавирусом в Германии, относительно легко пережившей первую волну, сейчас остается неутешительной. В СМИ обсуждают перспективы нового локдауна и стремительное заполнение коек в реанимационных отделениях, а также риски новых штаммов COVID-19 для граждан среднего возраста, а не только для пожилых. Одну из первых заявок накануне устно озвучил премьер Баварии Маркус Зёдер: по его словам, если вакцина будет одобрена в ЕС, то Бавария закупит 2,5 млн доз препарата. Почти готов и договор на поставку препарата в Австрию, ведутся переговоры с властями Кипра.

Во Франции лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен была возмущена тем, что аналогичные переговоры не ведет Париж. Проблема медленно идущей кампании по вакцинации граждан — одна из наиболее обсуждаемых во Франции в последние недели, и оппозиционный политик играла на недовольстве французов. «В то время как Германия ведет напрямую переговоры с Россией по "Спутнику V", а Италия — напрямую с Moderna, Франция (президента.— “Ъ”) Макрона и (премьера.— “Ъ”) Кастекса сидит сложа руки, оставаясь заложником европейской бюрократии,— заявила она в пятницу.— Чего они ждут, чтобы начать действовать?»

Проявлять осторожность в обращении с российским препаратом европейских политиков заставляет не только ожидание заключение регулирующих органов ЕС, но и политические соображения. «Вокруг ведутся грязные игры. Речь идет об интересах гигантских фармацевтических концернов. На кону стоят миллиарды и миллиарды»,— предупредил в интервью австрийскому изданию Salzburger Nachrichten посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский. Ранее премьер Словакии Игорь Матович, договорившийся о поставках в страну российской вакцины, был вынужден уйти со скандалом со своего поста. «У “Спутника V” оказалось в Словакии слишком много высокопоставленных врагов. Они использовали эту вакцину как гибридное оружие, чтобы снять с поста министра здравоохранения и меня с поста премьера»,— заявил он в пятницу.

Однако официально все ссылаются на ожидание ответа Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Агентство начало экспертизу российской вакцины в начале марта. Оценка проводится на основании регистрационного досье по трем параметрам — эффективности, безопасности и качества. Экспертиза последовательная — то есть оценка данных производится не разом, а по мере их поступления. EMA — это общеевропейский регулятор, который определяет, соответствует ли лекарственный препарат требованиям ЕС. Когда разрешение будет получено от ЕМА и подтверждено Еврокомиссией, страны—члены Евросоюза смогут закупать российскую вакцину и приступать к ее транспортировке и распределению. Первая заявка, касающаяся вакцины от коронавируса, была подана в EMA совместно компаниями BioNTech и Pfizer еще в конце ноября, ее рассмотрение тогда заняло около месяца.

Галина Дудина