Еврокомиссар считает, что «Спутник V» смогут поставить уже после вакцинации населения ЕС

Комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон считает, что при допуске «Спутника V» на европейский рынок, вакцина придет слишком поздно. По его словам, цель властей — привить всех европейцев летом.

«Европейское агентство лекарственных средств изучит "Спутник V" и даст корректную оценку — я в этом убежден. Но одобрение еще не означает, что вакцину можно будет производить в достаточном количестве»,— сказал господин Бретон Der Spiegel.

По словам еврокомиссара, «в нормальном случае» пройдут месяцы, прежде чем получится наладить и запустить производство российской вакцины. «Для нашей цели — привить по возможности всех европейцев летом — "Спутник V" придет попросту слишком поздно»,— добавил господин Бретон.

Ранее комиссар по вопросам внутреннего рынка заявлял, что Евросоюзу не нужен «Спутник V». По его словам, текущий уровень производства вакцин на территории стран ЕС может позволить обеспечить массовый иммунитет от COVID-19 на территории Европы.

Вакцину «Спутник V» разработал Центр имени Гамалеи. Препарат зарегистрировали в России в августе 2020 года. Применение препарата одобрили 59 стран, среди них — Венгрия и Словакия. По данным разработчика, эффективность превышает 90%. ЕМА начало экспертизу «Спутника V» 4 марта.

Об одобрении вакцины в Европе — в материале “Ъ” «Ловит "Спутник" ФРГ».