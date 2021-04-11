Джонсон уступит место на похоронах принца Филиппа члену его семьи

Премьер Великобритании Борис Джонсон отказался принимать участие в похоронах мужа королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа. Глава правительства не хочет отнимать место у члена семьи принца — на похоронах могут присутствовать 30 человек из-за коронавирусных ограничений.

«Премьер-министр хочет действовать полностью в соответствии с тем, что лучше всего для королевской семьи, и поэтому не будет присутствовать на похоронах в субботу, чтобы это могли сделать как можно больше членов семьи»,— говорится в заявлении представителя главы правительства (цитата по Sky News).

Принц Филипп умер 9 апреля. Ему было 99 лет. В Великобритании объявлен траур. Похороны пройдут 17 апреля. На церемонии планирует присутствовать принц Гарри, который переехал в США после отказа от королевских обязанности.

О принце — в материале “Ъ” «Филипп, герцог Эдинбургский, принц Датский».