Филипп, герцог Эдинбургский, принц Датский

9 апреля на 100-м году жизни скончался принц Филипп, герцог Эдинбургский. Человек, который чаще был в тени своей супруги, королевы Елизаветы II, и которого больше вспоминают за его оговорки и некоторую резкость в манерах. Но в то же время принца всегда называли надежной опорой и поддержкой его августейшей супруги, всегда отмечая его неутомимую работу в сфере благотворительности и высокое чувство долга.

Принц из фруктовой коробки

Будущий герцог Эдинбургский, принц Филипп Маунтбеттен родился 10 июня 1921 года на острове Корфу у принца Андрея Греческого и Датского и принцессы Алисы Баттенберг, став их пятым ребенком и единственным сыном. При рождении он получил титулы принца Греческого и Датского. Будучи внуком короля Греции Георга I, племянником короля Греции Константина I, он значился в списках престолонаследников в 16 странах мира. Но несмотря на королевские корни, его детство не было безоблачным. После поражения Греции в войне с Турцией в 1922 году семья вынуждена была покинуть страну. Филиппу было всего полтора года, и бегство семьи было настолько тайным и поспешным, что даже о его кроватке позаботились, только когда он был в относительной безопасности — на борту британского военного корабля «Калипсо»: моряки сделали ему кроватку, приспособив для этого ящик из-под апельсинов.

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Первые годы жизни Филипп провел с семьей во Франции, а потом кочевал по Европе. Отношения в семье были небольшим утешением для детей. Мать Филиппа не выдержала груза проблем и вскоре попала в психиатрическую лечебницу, а потом погрузилась в религию. Отец увлекся азартными играми и поселился в Монте-Карло. Старшие сестры буквально за один год вышли замуж за германских принцев и уехали жить к мужьям, а Филиппом занимались по очереди то британские, то германские родственники. Но это было не то тепло, которое дает родная семья: он был накормлен, одет, получил хорошее образование — учился во Франции, Англии и Германии, но эмоциональной поддержки, душевного тепла, родительской любви и заботы ему не досталось.

Принц Филипп в роли Дональбана в школьной постановке по пьесе Шекспира «Макбет» в 1935 году Фото: Hulton-Deutsch Collection / Corbis via Getty Images

Нехватка эмоциональной составляющей вылилась в повышенное чувство долга и ответственность. Позже он нередко будет повторять, что «у каждого должно быть чувство долга. Долга перед обществом, перед семьей. Всего не перечислишь. Если нет чувства долга, тогда мы оказываемся в таком обществе, как сейчас. Взгляните вокруг. Бандитизм, и наркотики, и злоупотребления».

Принц, которому никогда не стать королем

Но в 1940-х годах начинается светлая полоса в его жизни. Во время Второй мировой войны он служил на флоте и принял участие в одной из важнейших морских битв начала войны — битве при мысе Матапан, когда британский флот разгромил флот итальянский. Позднее Филипп служил на эсминце «Уэлп», который принимал участие в совместных британо-американских операциях в Тихом океане и участвовал в знаменитых битвах, в том числе в битве за Иводзиму, и находился в Токийской бухте 2 сентября 1945 года, когда на борту американского линкора «Миссури» был подписан документ о капитуляции Японии. После войны он остался на флоте и поступил в Королевский военно-морской колледж в Дартмуте.

Именно во время своей учебы он близко знакомится с британской принцессой Елизаветой (впервые они встретились еще детьми, в 1934 году, на чьей-то свадьбе). Они полюбили друг друга, и 20 ноября 1947 года состоялось их бракосочетание. Женившись на Елизавете, Филипп получил не только новое гражданство (был гражданином Греции, стал подданным Великобритании), новую религию (был православным, стал англиканином), новые титулы (герцога Эдинбургского, графа Мерионетского и барона Гринвичского), но и дом — в том смысле, в котором его не было у него до сих пор: душевное тепло, уют, чувство нужности, признательность, любовь и постоянство. И он ответил на это полной взаимностью, подкрепив ее своим чувством долга.

Как вспоминал его первый личный секретарь, бывший сослуживец Майкл Паркер, предлагая ему эту работу, принц Филипп сказал, что у него самого «самая главная работа — никогда, ни при каких обстоятельствах не подводить Елизавету».

Он со всем нерастраченным душевным пылом погрузился в обязанности супруга, главы дома, потом и отца. В 1952 году, когда у четы уже было двое детей — принц Чарльз и принцесса Анна, король Георг VI умер, и его дочь Елизавета стала королевой. И у принца Филиппа появились новые обязанности, которые поначалу, по воспоминаниям окружающих, очень его тяготили, он был очень подавлен первое время. Но и тут выручило чувство долга и ответственности. Он справился, и со стороны все видели деятельного, ответственного человека. Но именно тогда все стали замечать: что-то душевное и эмоциональное, что было в его характере, пропало.

Принц, не умеющий держать язык за зубами

За те годы, что прошли с момента коронации Елизаветы II и до конца 2010-х годов, принц Филипп неизменно сопровождал свою супругу на всех важных государственных мероприятиях, сам участвовал более чем в 500 официальных мероприятиях ежегодно (а всего их было у него более 22 тыс.), наносил зарубежные визиты — и делал это даже чаще, чем многие другие члены королевской семьи, откликался на просьбы возглавить различные комиссии и комитеты, становился покровителем больших и не очень больших благотворительных фондов — за все годы их было почти 850.

Он считал своим долгом вникать во все детали работы и проблемы вверенных ему фондов и организаций, лично посещал заводы, фабрики, конторы, лаборатории, стадионы, заповедники, даже угольные шахты.

И это не считая его обязанностей по управлению всем обширным королевским хозяйством, включая многочисленные дворцы и поместья.

И повсюду его сопровождало его чувство долга и своеобразное чувство юмора, зачастую на грани с бестактностью. Он вполне мог, встречаясь с президентом Нигерии, одетым в белые просторные национальные одежды, заметить: «Вижу, вы уже готовы ко сну». Посещая Австралию и встречаясь с представителями аборигенов, он совершенно спокойно спросил: «А вы все еще кидаетесь друг в друга копьями?» — а получая награду в Таиланде, в благодарственной речи отметил, что Таиланд — один из крупнейших центров незаконной торговли исчезающими видами животных. Тем не менее хорошо знающие его люди говорили, что он точно так же мог шутить и над собой.

Лишь совсем недавно — в мае 2017 года — Букингемский дворец объявил, что герцог Эдинбургский перестанет исполнять общественные обязанности в качестве члена королевской семьи. Спустя три месяца он провел свою последнюю официальную встречу — с британскими морскими пехотинцами. В последние годы его все чаще подводило здоровье (но не чувство долга), он все больше времени проводил в общении с врачами, а не с подданными своей супруги. В феврале этого года он перенес очередную операцию — на сердце. Полностью оправиться после операции принц Филипп уже не смог.

Алена Миклашевская