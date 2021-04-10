Похороны мужа королевы Великобритании состоятся 17 апреля

Похороны принца Филиппа, мужа британской королевы Елизаветы II, состоятся 17 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на Букингемский дворец. Принц Гарри планирует присутствовать на церемонии.

Отпевание принца, скончавшегося в пятницу, 9 апреля, в возрасте 99 лет, пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Ей будет предшествовать минута молчания по всей стране. Церемония не будет публичной.

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Количество скорбящих будет ограничено, предполагается участие не более 30 человек. Букингемский дворец сообщает, что служба будет проходить в соответствии с ограничениями по COVID-19, таким образом, члены королевской семьи, включая королеву, должны будут носить маски.

Представитель Букингемского дворца подтвердил, что принц Гарри, который переехал в США после отказа от королевских обязанностей, планирует присутствовать на похоронах. Его жене герцогине Суссекской, находящейся в положении, врачи порекомендовали не ездить на церемонию.

Филипп и Елизавета были женаты 73 года, у них четверо детей. С будущей супругой он познакомился в период обучения в колледже. В связи со смертью принца в стране объявлен восьмидневный траур.