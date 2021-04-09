Умер муж королевы Великобритании принц Филипп

Умер муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, сообщается на сайте Букингемского дворца. Ему было 99 лет. Филипп и Елизавета были женаты 73 года, у них четверо детей.

«С глубокой скорбью ее величество королева объявляет о смерти своего любимого мужа, его королевского высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его королевское высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке»,— говорится в сообщении.

Принц Филипп Маунтбеттен родился 10 июня 1921 года в Греции. Внук короля Греции Георга I и сын принца Андрея. После того, как старший брат принца Андрея Константин I в сентябре 1922 года отказался от престола, семья принца Филиппа была изгнана из Греции. С королевой Великобритании он познакомился в период обучения в колледже. В 1947 году они поженились. У королевской четы четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский.