Чем известен принц Филипп

9 апреля в возрасте 99 лет скончался принц Филипп — супруг британской королевы Елизаветы II c 1947 года. Подробности его биографии — в материале “Ъ”.

Герцог Эдинбургский принц Филипп Маунтбеттен родился 10 июня 1921 года в Греции. Внук короля Греции Георга I, племянник короля Греции Константина I, праправнук российского императора Николая I. При рождении получил титулы принца Греческого и Датского. Представитель династии Глюксбургов.

В 1922 году вместе с семьей переехал в Париж после отречения Константина I от престола. Школьное образование получал в Германии и Великобритании. В 1940 году окончил Королевский военно-морской колледж в Дармуте. Во время обучения познакомился с британской принцессой Елизаветой, своей будущей супругой.

В годы Второй мировой войны служил в военно-морском флоте Великобритании. Участвовал в Критской и Сицилийской операциях, сражении у мыса Матапан, битве за Окинаву и других.

20 ноября 1947 года женился на принцессе Елизавете. Перед браком стал гражданином Великобритании, взяв фамилию родственников по материнской линии Маунтбеттен. Перешел из греческого православия в англиканство, а также отказался от титулов принц Греческий и принц Датский. После заключения брака получил титул герцога Эдинбургского, графа Мерионетского и барона Гринвичского.

Завершил службу в ВМФ в 1951 году в звании коммандер-лейтенанта. В дальнейшем ему присваивались почетные воинские звания и должности. Высшую из них — лорда-адмирала — принц Филипп получил в 2011 году.

С 1952 года исполнял церемониальные обязанности супруга правящего монарха — королевы Елизаветы II. Формально получил титул принца-консорта в 1957 году. В 1964–1986 годах занимал должность президента Международной федерации конного спорта, в 1981–1996 годах — президента Всемирного фонда дикой природы. В 1973 году первым из членов британской королевской семьи посетил СССР. Принц-консорт занимался благотворительной деятельностью, будучи покровителем около 800 организаций.

4 мая 2017 года Букингемский дворец объявил, что герцог Эдинбургский перестанет исполнять общественные обязанности в качестве члена королевской семьи. 2 августа того же года он провел свою последнюю официальную встречу — с британскими морскими пехотинцами. С 1952 года принц Филипп провел более 22 тыс. официальных встреч.

17 февраля 2021 года принц Филипп был госпитализирован, перенес операцию на сердце. 16 марта был выписан из больницы.

Имеет государственные награды свыше 50 стран.

У супругов четверо детей: принц Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдуард.