«Мортал Комбат» подготовил fatality для проката

Боевик по культовой видеоигре «Мортал Комбат» может стать новым лидером посткарантинного проката. По оценкам издания «Бюллетень кинопрокатчика», боевик обойдет по сборам лидера прошлых двух уикендов – «Годзилла против Конга». Над новым фильмом в качестве продюсера работал создатель фильмов «Пила» и «Заклятие» Джеймс Ван. Сюжет новой картины напрямую не связан с фильмом «Мортал Комбат» 1995 года, который стал хитом видеосалонов. На какую кассу в России претендует перезапуск «Смертельной битвы». Расскажет Владислав Викторов.

Классический саундтрек «Мортал Комбат» знаком всем подросткам из 90-х, которые играли на собственных домашних консолях, ходили на файтинг к друзьям или в компьютерный клуб. Как правило, разбивались на две команды: те, кто выступал за Земное царство, и выбирал в качестве бойцов, к примеру, лейтенанта Соню Блэйд, Джакса с бионическими руками или Скорпиона. А вот фанаты Внешнего мира чаще выставляли на турнир чемпионов Саб-Зиро. Тогда вставал вопрос, повторится ли смертельная битва леденящего и огненного ниндзя, и кто быстрее нажмет комбинацию клавиш, чтобы услышать: «Fatality».

Впервые культовых бойцов из игры «Мортал Комбат» собрал на широком экране Пол Андерсон в 95-м году. В прокате он заработал 120 миллионов долларов, что в 6 раз больше бюджета. Но в России его смотрели в основном на кассетах. Причем в самой разной озвучке. Больше всего досталось персонажу Саб-Зиро. Одни переводили его имя слишком дословно.Другие подходили к задаче чересчур креативно.

После экранизации Андерсона по мотивам «Мортал Комбата» появлялись сериалы и мультфильмы, и несколько фильмов. Почти все они не понравились критикам. И вот пришло время новой экранизации с ранее неизвестным персонажем. Во вселенной «Мортал Комбат» появляется боец Коул Янг. Он обнаруживает у себя на груди метку в виде дракона, а понять, что она означает, ему помогают небезызвестные Соня, Лю Кан и Джакс.

Кто в первую очередь пойдет смотреть этот фильм в России? По мнению гендиректора киберспортивного холдинга Winstrike Ярослава Комкова, новая часть франшизы понравится не только геймерам из 90-х, но и более молодому зрителю: «Значительную роль играет фактор ностальгии. Первая часть аудитории – это те, кто играли в первые версии игры и смотрели первый фильм, который в российских видеосалонах стал лидером по просмотрам. Вторая часть аудитории – это уже те, кто за последние пять-шесть лет пришли к «Мортал Комбат» как к бренду. Для них это уже скорее просто файтинг. Теперь число его фанатов значительно вырастет и омолодится благодаря двум последним версиям «Мортал Комбата», которые выходили в течение шести лет. Повлияет на это и значительный кусок маркетинга в виде внедрения Робокопа или Терминатора в качестве игровых персонажей.

Сейчас ключевыми представителями аудитории фильма будут как фанаты бренда «Мортал Комбат», так и UFC. Я пойду, однозначно!».

По подсчетам кинопрокатчиков, «Мортал Комбат» показал лучший старт за время пандемии в России. За один день, 8 апреля, он собрал более 100 млн руб. А всего экшен сможет заработать в стране около 800 млн руб., отмечает главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев: «Мортал Комбат» выходит в очень удачное время. Голливудских блокбастеров мало. Зрительский голод не удовлетворен.

«Мортал Комбат» начал удивлять с самого момента рекордных для постпандемийной эпохи предпродаж, которые обошли даже предпрожажи «Венома».

Фильм претендует на лучшие сборы в период после снятия COVID-ограничений.

Он, думаю, вполне может собрать 800 млн руб. Кажется, что оригинальный фильм 90-х годов в США все-таки имеет менее культовый статус. В России он любим больше. Был кейс «Варкрафта», который в Соединенных Штатах выступил довольно скоромно, а у нас это был хит. У «Мортал Комбат» может быть такая же история».

В 2021 году в прокат вышла еще одна киноадаптация видеоигры. «Охотник на монстров», которого снял режиссер оригинального фильма «Мортал Комбат» Пол Андерсон. Картина с Милой Йовович, впреки ожиданиям, не смога побороться за лидерство в чарте бокс-офиса и собрала лишь 150 млн руб.