«Майор Гром» рвется на Запад

Боевик о неподкупном офицере МВД, который борется с серийным убийцей, вышел в прокат 1 апреля. Съемками занимался режиссер блокбастера «Лед» Олег Трофим. По прогнозам издания «Бюллетень кинопрокатчика», в первый уикенд «Майор Гром: Чумной Доктор» заработает 120 млн руб. и уступит лидерство только голливудскому боевику «Годзилла против Конга». Один из персонажей российского фильма напомнил критикам основателя Telegram Павла Дурова, увидели в картине и намек на осужденного политика Алексея Навального. Что еще говорят об отечественном блокбастере? Выяснял Иван Корякин.

Первая экранизация комиксов о майоре Громе вышла несколько лет назад в виде короткометражки. На YouTube ее посмотрели больше 6,5 млн раз. Теперь сняли полноценный фильм с бюджетом в 365 млн руб. Действие картины развивается в вымышленном Санкт-Петербурге, который погряз в коррупции и преступности. Серийный убийца в маске Чумного Доктора решает покарать виновных чиновников и бизнесменов и находит поддержку среди обычных людей.

Остановить вершителя самосуда и навести в городе порядок предстоит майору Игорю Грому. Его роль исполнил Тихон Жизневский, игравший в фильме «Огонь» и сериале «Топи». Автор короткометражного «Майора Грома» Владимир Беседин в новом фильме выступил одним из сценаристов. Режиссерское кресло занял Олег Трофим, снявший «Лед». В одном из интервью он заявил, что, работая над «Майором Громом», искал собственное «видение и стиль».

Но какие-то отсылки к популярным киновселенным DC и Marvel в фильме все-таки видны, отмечает кинокритик газеты «Коммерсантъ» Юлия Шагельман: «Альтернативный Петербург показан как мрачный город, который больше похож на Готэм из франшизы про Бэтмена.

Этот фильм про убийцу, народного мстителя, и про людей, которые выходят на улицы по его призыву.

Сюжет уже был в оригинальном комиксе, но также сильно перекликается с историей фильма “Джокер” с Хоакином Фениксом в главной роли, вышедшем два года назад».

Многие нашли в персонажах «Майора Грома» и отсылки к ньюсмейкерам. Например, в миллионере и создателе анонимной соцсети «Вместе» зрители увидели намек на Павла Дурова. В другом эпизоде Чумной Доктор (в котором, кстати, некоторые заметили отсылки к Алексею Навальному) подговаривает протестующих выпустить из окон бумажные самолетики — в 2018 году так же протестовали против блокировки мессенджера Telegram.

В издательстве Bubble, которое выпускает серию комиксов о майоре Громе, утверждают, что любые совпадения случайны. При этом можно сказать, что в фильме показана Россия десятилетней давности, отметил в интервью “Ъ FM” гендиректор издательства Bubble и продюсер картины Артем Габрелянов: «Мы еще тогда думали, что нужно взять богатого героя, но не замешанного в грязных делишках. И единственный сектор, который на тот момент был доступен для молодых миллионеров — это IT-сфера.

Мы специально ушли от всех политических отсылок и текущего современного контекста в России, сделали историю, которая могла случиться и в Америке, и в Европе.





Наш фильм при этом имеет и какие-то чисто русские фишки, и песни из китайских мультиков. Есть и образы бандитов, навеянных хулиганами из мультфильма “Шайбу! Шайбу!”. Тем не менее, эта история понятна любому человеку на Земле. Мы очень хотим выйти и в кино на Западе, и на стриминги».

«Майор Гром» — не первая попытка повторить успех американских блокбастеров в России. На фильм «Защитники», про постсоветских супергероев со сверхспособностями, который вышел в 2017 году, потратили больше 300 млн руб., но в прокате он не окупился. Зрители присвоили фильму «мусорный» рейтинг, а Фонд кино возвращал вложенные деньги через суд. Одной из причин провала стала попытка скопировать героев из других киновселенных, отмечает владелец магазинов комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский.

По его словам, «Майор Гром» этой ошибки не допускает: «По-настоящему нового оригинального супергероя даже такие титаны как Marvel и DC придумать уже давно не могут. Bubble хотя бы попытались пройтись по каким-то архетипам. У них есть персонаж Бесобой, он бывший военный, переживший конфликт в Цхинвале. Иначе получается то, что называется карго-культ, немножечко нелепо. Дальше по ходу сюжета комиксов появляются попытки в ироничном постмодернистском ключе ввести туда каких-то супергероев. Там есть определенные намеки на других персонажей из вселенной комиксов, но они остаются для фанатов оригинала.

Ставка на то, чтобы рассказать историю именно этого персонажа и не выглядеть пилотным эпизодом бесконечного сериала, была верная».

По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», в первый уикенд «Майор Гром» возглавит прокат и заработает 200 млн руб. Это больше, чем должен собрать за выходные лидер прошлой недели — американский боевик «Годзилла против Конга».

Елизавета Скобцова