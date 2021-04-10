В Иране запустили производство новейших центрифуг для обогащения урана

На иранском ядерном объекте в Натанзе запустили цех по производству газовых центрифуг новейшего поколения, сообщает иранское агентство Fars. Приостановить использование усовершенствованных центрифуг для обогащения урана от Ирана требовали США, считая это нарушением иранской ядерной сделки.

На церемонии открытия нового цеха присутствовал президент Ирана Хасан Роухани. Какие центрифуги будут производиться в цехе, не уточняется. В Натанзе также начали закачку газа в центрифуги нового поколения IR-5 и IR-6, сообщил журналист BBC. Помимо этого, Иран приступил к испытаниям новейших центрифуг IR-9.

В 2015 году Иран подписал Совместный всеобъемлющий план действий с пятью постоянными членами Совбеза ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) и Германией. Соглашение подразумевало ограничение ядерной программы Ирана и временные ограничения на продажу и закупку вооружений в обмен на снятие со страны международных санкций. В 2018 году Соединенные Штаты вышли из «ядерной сделки» и восстановили свои санкции против Ирана.

США говорили, что готовы смягчить санкции против, если Иран приостановит некоторые виды деятельности в ядерной сфере. Иран потребовал сначала снять введенные в отношении него ограничения, после чего Тегеран готов вернуться к обязательствам по ядерной программе. С 6 по 9 апреля в Вене прошли встречи по восстановлению «ядерной сделки».

Подробности — в материале “Ъ” «Иран и США начали непрямые переговоры».