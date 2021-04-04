МИД Ирана: Тегеран не принимает предложение о поэтапном снятии санкций США

Тегеран не намерен вести переговоры с Вашингтоном о восстановлении ядерной сделки до тех пор, пока США не снимут введенные ранее санкции. Как заявил заместитель главы МИД Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи, Тегеран считает неприемлемым предложение США о поэтапном снятии ограничительных мер.

«Наше требование — выполнение США всех своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) и снятие санкций, потом мы проверяем их действия и вернемся (к выполнению своих обязательства.— “Ъ”.)»,— сказал дипломат журналистам (цитата по IRNA).

СВПД — соглашение 2015 года между Ираном и группой государств, известных как 5+1, предусматривающее ограничения, накладываемые на иранскую ядерную программу в обмен на снятие санкций. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения и ввел дополнительные санкции против Ирана. В ответ Тегеран начал постепенный отказ от своих обязательств по сделке. Новый президент США Джо Байден обещал вернуть страну в СВПД.

Замглавы иранского МИДа добавил, что Тегеран будет вести переговоры исключительно со странами группы 4+1 (Россия, Китай, Британия, Франция и Германия). «Мы… расскажем им о своих требованиях и условиях для возвращения США к ядерной сделке»,— уточнил он. По его словам, члены группы должны убедить США удовлетворить требования Иран. «Мы не принимаем никакого поэтапного плана или предложения»,— напомнил дипломат.

Заседание Совместной комиссии по СВПД запланировано на вторник, 6 апреля. Оно пройдет в Вене в очном формате. Ранее власти Ирана неоднократно заявляли, что страна вернется к соблюдению «ядерной сделки», только если США отменят свои санкции. По информации СМИ, Вашингтон готов смягчить санкции, если Тегеран приостановит некоторые виды деятельности в ядерной сфере.

О попытках восстановить соглашение — в материале “Ъ” «Вернемся к нашим уранам».