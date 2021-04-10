Гинцбург выразил надежду на пожизненное действие «Спутника V»

Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что надеется на бессрочное действие разработанной центром вакцины от коронавируса «Спутник V». Он не уточнил, что дает ему такую надежду. Ранее господин Гинцбург говорил, что «Спутник V» могут дать иммунитет на два года, а его однокомпонентный вариант — на три-четыре месяца.

«У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там — 5-10 лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам»,— сказал господин Гинцбург «Интерфаксу».

Центр имени Гамалеи, по словам руководителя, в течение 1–1,5 лет будет изучать, сохраняется ли иммунный ответ после первичной вакцинации. Для этого организаторы исследования планируют еще раз привить тех, у кого снизится уровень антител. «Если у них антительный ответ будет восстанавливаться до защитного на вторые-третьи-четвертые сутки, значит, у них образовались клетки памяти»,— объяснил он.

Накануне Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что начал переговоры с представителями правительства ФРГ о предварительном соглашении по закупкам «Спутника V». Информацию о переговорах подтвердил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.

Подробнее — в материале “Ъ” «Ловит "Спутник" ФРГ».