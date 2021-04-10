Госдеп США считает неприемлемым требование Ирана снять все санкции

Переговоры по иранской ядерной программе зайдут в тупик, если Тегеран продолжить ожидать отмены всех санкций США, введенных в 2017 году, сообщила представитель Госдепартамента США Джалина Портер. Она отметила, что США призывают Иран к прямым переговорам по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), но не готовы платить за это в той или иной форме.

«Если Иран будет держаться за позицию о том, что все санкции, введенные в 2017 году, должны быть сняты, иначе не будет никакого соглашения, тогда мы движемся в тупик»,— сказала госпожа Портер на брифинге (цитата по сайту Госдепа США).

По ее словам, было бы лучше, если США и Иран могли сесть за стол переговоров. «Но платить за это мы не будем. Если они не хотят с нами встречаться, жаль. Просто им будет намного сложнее получить то, чего они, как они говорят, добиваются: взаимного возвращения к соблюдению СВПД, так как намного сложнее вести обсуждения»,— пояснила она.

В 2015 году Иран подписал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с пятью постоянными членами Совбеза ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) и Германией. Соглашение подразумевало ограничение ядерной программы Ирана и временные ограничения на продажу и закупку вооружений взамен на снятие с этой страны международных санкций. В 2018 году США вышли из «ядерной сделки» и восстановили свои санкции против Ирана.

6 апреля в Вене началась работа по восстановлению «ядерной сделки» с Ираном. Комиссии по снятию санкций и по ядерным вопросам должны составить перечень шагов для возвращения к полному выполнению СВПД. Госдепартамент США заявил о готовности смягчить санкции против Ирана. Речь идет об ограничениях, которые не соответствуют СВПД. По словам президента Ирана Хасана Роухани, Тегеран готов вернуться к обязательством по ядерной программе взамен на снятие всех санкций.

Подробнее о переговорах — в материале “Ъ” «Иран и США начали непрямые переговоры».