Послание к манежному собранию

По сведениям “Ъ”, послание президента Федеральному собранию пройдет в московском Манеже. Впервые для обращения президента к парламентариям эту площадку использовали в 2018 году. Тогда президент выступил с одним из своих наиболее резонансных выступлений, в котором рассказал о новейших российских ядерных ракетах. В 2019 году послание проходило в Гостином Дворе, а прошлом году — снова в Манеже.

Как рассказали “Ъ” источники, знакомые с ситуацией, послание президента Владимира Путина Федеральному собранию состоится 21 апреля в Центральном выставочном зале «Манеж». Собеседник “Ъ” утверждает, что все присутствующие смогут там уместиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.

Обязанность президента ежегодно выступать с посланием Федеральному собранию закреплена в Конституции России. С 2008 по 2016 год президент обращался к депутатам в конце года в Кремле. Традиция была нарушена в 2017 году. Формально в том году Владимир Путин так и не выступил с посланием к парламентариям. Его перенесли на 1 марта 2018 года. Это были последние недели президентской кампании, и в своем обращении Владимир Путин фактически огласил свою предвыборную программу. Тогда обращение впервые прозвучало в Манеже, и этот зал был выбран, чтобы президент мог использовать для своего выступления современное мультимедиаоборудование. Собравшимся продемонстрировали видео с современным российским вооружением.

Следующее послание Владимира Путина состоялось уже 20 февраля 2019 года в Гостином Дворе. В 2020 году президент выступил с самым ранним посланием — 15 января. Для его оглашения снова был выбран ЦВЗ «Манеж». Главной темой послания стала конституционная реформа: президент предложил поправки к Конституции, впоследствии принятые на общероссийском голосовании 1 июля.

Как ранее сообщал “Ъ”, в этом году новая дата послания выбиралась особенно аккуратно с учетом эпидемической обстановки. 10 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что даты послания «сдвигают вправо». 23 марта стало известно, что Владимир Путин сделал первую прививку от коронавируса. Уже в апреле стало известно, что из-за послания президента будет перенесен отчет кабинета министров в Госдуме, который планировался на 21 апреля. В начале этой недели господин Песков заявил, что президент обратится к парламенту именно в этот день. По его словам, выступление пройдет в очном режиме.

Тогда же лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил выбрать для выступления президента Кремлевский дворец или стадион «ВТБ Арена»: «Чтобы было пространство полтора метра около каждого министра и губернатора, там, по-моему, приглашают и министров, и губернаторов. Тысяча человек! Надо, чтобы зал был на шесть тысяч».

Ранее “Ъ” писал, что обновленный формат послания президента обходится бюджету России примерно в 70 млн руб. В качестве обоснования этих трат собеседники “Ъ” называли аренду и обустройство площадей, мультимедийное оборудование и изготовление видеороликов.

Андрей Винокуров