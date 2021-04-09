Организатор «Артдокфеста» Манский сообщил о нападении активистов SERB

Режиссер и президент фестиваля документальных кино «Артдокфест» Виталий Манский сообщил, что на него напали активисты консервативного движения SERB. По словам режиссера, один из нападавших пытался накинуть ему кусок ткани на горло.

«По дороге на меня напали люди, и один из них пытался какой-то тканью перехватить горло. Подскочили находящиеся вокруг люди, я как-то сам отреагировал, и в итоге они были отбиты»,— сказал господин Манский в эфире телеканала «Дождь».

Группа «Артдокфеста» в Facebook опубликовала видео разговора охраны кинотеатра «Октябрь» с одним из участников конфликта. Мужчина утверждает, что он «не накинул, а набросил» ткань, а Виталий Манский сам напал на него. По словам человека, которого «Артдокфест» называет активистом SERB, тот пытался «вернуть трусы». Напомним, в декабре 2020 года Виталий Манский пикетировал здание ФСБ с трусами в руках в поддержку политика Алексея Навального.

7 апреля господин Манский сообщил, что активисты SERB пытались сорвать показ фильма «Дорога домой» о гее, вынужденном бежать из Чечни. Активисты пришли в кинотеатр в сопровождении полиции и принесли с собой краску.

В связи с показом фильма «Дорога домой» депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов попросил ФСБ привлечь к ответственности организаторов «Артдокфеста» за экстремизм. Отметим, что Виталий Милонов зарегистрировался на праймериз «Единой России» для выдвижения в Госдуму нового созыва.

Подробнее — в материале “Ъ” «Виталий Милонов продолжит борьбу».