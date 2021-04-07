Милонов попросил ФСБ наказать за экстремизм организаторов «Артдокфеста»

Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») попросил директора ФСБ Александра Бортникова привлечь к ответственности организаторов кинофестиваля «Артдокфест» за экстремизм. Недовольство парламентария вызвал запланированный к показу документальный фильм «Тихий голос». В фильме рассказывается история бойца ММА, который был вынужден бежать из Чечни из-за гомосексуальности.

«Содержание фильма носит откровенно экстремистский характер, побуждая к совершению преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды»,— говорится в депутатском запросе господина Милонова (цитата по «РИА Новости»).

Депутат пишет также, что «Артдокфест» пользуется «щедрой финансовой поддержкой от зарубежных структур, включая зарубежные СМИ, и иностранных государств», а его организаторы ранее не единожды показывали фильмы с экстремистским содержанием.

«Данное сообщество обладает признаками организованной группы для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности, целенаправленно осуществляют сбор средств на подготовку преступлений экстремистской направленности, участвует в организации, подготовке и осуществлении преступлений экстремисткой направленности, в том числе периодически осуществляет публичные действия с целью возбуждения социальной, расовой, национальной и религиозной розни, производит массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление и хранение в целях массового распространения»,— сказано в запросе. Виталий Милонов попросил у господина Бортникова привлечь виновных к ответственности.

«Артдокфест» — фестиваль документального кино. Он проходит с 2007 года в Москве, а с 2014 года также в Санкт-Петербурге и Риге. В этом году он проходит в Москве со 2 по 9 апреля, а в Санкт-Петербурге его проведение планировалось с 3 по 10 апреля. Однако 3 апреля показы в петербургском Доме кино прервали прибывшие сотрудник полиции и Роспотребнадзора. На следующий день от проведения сеансов отказалась вторая площадка фестиваля — «Лендок». Запрет на проведение фестиваля объясняется коронавирусными ограничениями. В столице «Артдокфест» продолжает работу.

Подробности — в материале “Ъ — Санкт-Петербург” «Фестиваль роспотребовали закрыть».