Состояние травмированного в игре с «Ак Барсом» капитана «Авангарда» улучшилось

Капитан «Авангарда» Алексей Емелин, который получил травму в матче с «Ак Барсом», почувствовал себя лучше. Об этом сообщает «Спoрт-Экcпресс».

По данным издания, в настоящее время о трансплантации печении речи не идет.

Напомним, сам инцидент произошел в первом матче серии плей-офф между «Ак Барсом» и «Авангардом» 3 апреля. Тогда господин Емелин получил травму во время столкновения с игроком казанского клуба Артемом Лукояновым. После матча он был госпитализирован в казанскую больницу. Ему был поставлен диагноз «токсический шок печени». Затем его перевели в НИИ имени Склифосовского в Москву.

Позже в МВД по Татарстану сообщили, что в анализах хоккеиста обнаружили наркотические вещества. Полиция начала проверку.

"Ъ-Казань"