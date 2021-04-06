Получивший травму в игре с «Ак Барсом» капитан «Авангарда» находится в тяжелом состоянии

Капитан «Авангарда» Алексей Емелин, который получил травму в первом матче серии плей-офф с «Ак Барсом», находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА «Нoвости».

Отмечается, что во время игры господин Емелин столкнулся с форвардом казанского клуба Артемом Лукояновым. После инцидента он покинул лед и пропустил вторую встречу между командами.

По словам генерального менеджера «Авангарда» Алексея Волкова, в данный момент хоккеист команды находится в больнице. «Он пока в Казани. Диагноза нет. Его могло быть вызвано и травмой, и чем угодно. Знаю, что состояние тяжелое. Врачи сейчас делают всё, чтобы стабилизировать его положение», - отметил функционер.

"Ъ-Казань"