МВД сообщило о следах наркотиков в анализах капитана ХК «Авангард» Алексея Емелина

В МВД по Татарстану «Ъ-Казань» сообщили, что проводят проверку материалов, полученных от медиков по результатам обследования капитана ХК «Авангард» Алексея Емелина, госпитализированного с матча с казанским «Ак Барсом».

«По результатам медицинских анализов у капитана ХК «Авангард» Алексея Емелина обнаружены следы наркотических средств. Материалы переданы в МВД. В настоящее время проводится проверка»,— заявил «Ъ-Казань» представитель пресс-службы МВД по Татарстану Максим Костромин.

Капитан «Авангарда» Алексей Емелин получил травму в первом матче серии плей-офф с «Ак Барсом», в тяжелом состоянии он был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу в Казани. К настоящему времени он перевезен в Москву в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

В ХК «Авангард» на официальной странице «Вконтакте» заявили, что «не получали никаких документов на этот счет»: «Клуб ждет официальное заключение от врачей НИИ им. Склифосовского по диагнозу Алексея Емелина». «На данный момент у клуба нет какой-либо информации, подтверждающей наличие в организме Алексея Емелина наркотических или каких-либо других запрещенных веществ. Также с удивлением наблюдаем в СМИ заголовки о том, что Алексею якобы предстоит операция по трансплантации печени. Мы считаем данную информацию провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в команде перед важнейшей игрой», — говорится в заявлении клуба.

В нем отмечается, что «состояние хоккеиста стабильное». «Алексей на связи с командой, уже пожелал ребятам удачи в важнейшем матче финальной серии Восточной конференции КХЛ», — отмечает клуб.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"